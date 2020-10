Wilson Camacho, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), informó este viernes que la ministra de la Juventud hizo uso de su derecho constitucional a no declarar sobre lo que se le cuestiona acerca de su declaración jurada de bienes.

“Ella decidió hacer uso de su derecho constitucional de no declarar, fue citada para que declarara sobre sus bienes pero decidió hacer uso de su derecho constitucional de no hablar, en consecuencia no explicar el tema de los bienes que ella estableció en su declaración jurada”, explicó Camacho.

Sin embargo, dijo que el Ministerio Público de todas maneras realizará las investigaciones que sean necesarias para establecer si la Ministra cumplió con la Ley 314-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Además, señaló que Taveras será llamada nueva vez en la medida que el proceso de investigación lo requiera.

De su lado, el abogado de la funcionaria, Francisco Manzano, indicó que depositaron la documentación necesaria ante el Ministerio Público que avala la declaración de bienes de Taveras.

La ministra de la Juventud era interrogada sobre la procedencia de sus bienes tras presentar su declaración jurada por ante la Cámara de Cuentas. Luego del escándalo sobre los orígenes de su fortuna, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a la ministra.