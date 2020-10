Mientras su esposo Kanye West es motivo críticas luego de decir que el presidente de Haití le regaló una isla, Kim Kardashian alquila una para celebrar sus 40 años.

La estrella de televisión quería pasar un momento agradable alejados del estrés del Covid 19 por lo que sorprendió a sus familiares y amigos cercanos con este paradisíaco lugar.

Kim, compartió varias imágenes de su fiesta donde dijo sentirse muy «humilde y bendecida».

A continuación su mensaje íntegro.

40 y sintiéndome tan humilde y bendecido. No hay un solo día que dé por sentado, especialmente durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan.

Para mi cumpleaños de este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Antes de COVID, no creo que ninguno de nosotros apreciara realmente el simple lujo que era poder viajar y estar junto a familiares y amigos en un entorno seguro.

Después de 2 semanas de múltiples exámenes de salud y pedirles a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde pudimos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento.

Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida.