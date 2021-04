Latin Hollywood Films and Maverick Entertainment, en colaboración con el hotel Barceló Bávaro Grand Resort,iniciarán la grabación de tres especiales de Stand Up Comedy, el próximo 5 de mayo en Punta Cana, el cual estará protagonizado por talentosas y poderosas mujeres actrices, quienes presentarán un show multicultural en dos idiomas.

El especial de una hora, incluirá los capítulos: “BroadsAbroad”y “Black GirlMagic” (“Mujeres en el extranjero” y “La magia de la mujer Afro Americana”) en inglés y “Reinas de la Risa” en español, los cuales estarán disponibles en todo el mundo a partir de agosto 2021y serán dirigidos por Ramón Monchi Herrera, y los productores asociados Julia Carias Linares,Thomas Echavarría, Douglas Santiago, Jochy Jochy y Armando Guareno.

Doug Schwab, presidente de “Maverick Entertainment” está muy orgullosa del apoyo que se le da a la mujer en la comedia. Esperamos lanzar este proyecto de stand up comedy donde mostraremos la mezcla cultural de las mujeres que se encuentran delante de este género

artistico”.

Creada y protagonizada por Kiki Meléndez (Hot Tamales Live! de Showtime Network), Vicki Barbolak y Crystal Powell (America’s Got Talent de NBC) bajo la conducción de Jessica Camacho (All Rise de CBS) e Invitado especial Rene Rosado (The Connors de ABC) “BroadsAbroad” cuenta cómo estas tres populares comediantes de Estados Unidos viajan a un resort en Punta Cana tratando de cautivar a su audiencia. Así mismo, Brooklyn Jones, Alycia Cooper, Just Nesh, Kelly Kellz y Ashima Franklin; artistas que estarán plasmando en el episodio “Black Girl Magic” con su sello humorístico.

“Viajes y comedia son los géneros principales que estaremos tocando en este especial de televisión en el que crearemos una verdadera experiencia de entretenimiento que nos alegrará y permitirá disfrutar mientras pasamos por estos momentos tan extraños que estamos viviendo” explicó Sarkis Semer, un productor ejecutivo de los especiales.

Desde la República Dominicana las actrices y comediantes Jaqueline Estrella, Cheddy Garcia, Zulema Cruz, introduciendo a Jinita Luciano serán las figuras principales de “Reinas de la Risa” quienes además estarán acompañadas de la actriz Dominicana de Hollywood Kiki Meléndez bajo la conducción de Anderson Mercedes.

“En esta serie de especiales, quise darnos a las mujeres la plataforma para mostrar nuestro talento a todo el mundo” afirmó Melendez creadora de la serie.

El actor y humorista Jochy Jochy abrirá el día filmación con su especial “Los 100 Mejores Chistes”.

Los programas de 1 hora cada uno serán filmados en el prestigioso hotel 5 estrellas, en el Salón Bávaro en el centro de convenciones del Barceló Barcelo Bavaro Grand Resort en Punta Cana, República Dominicana. Contando la concurrida audiencia de los vacacionistas y locales hospedados en el hotel, siguiendo los estrictos protocolos de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19.