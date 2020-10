De la mezcla de R & B y reggaeton romántico nació el nuevo promocional del cantante boricua Key titulado “Prohibido” que desde su estreno, ya se posiciona en todas las plataformas digitales.

“Prohibido” está compuesto por el mismo Key junto a la producción de Carlos Boria “Bory” y bajo el sello de New Minds Entertainment, crearon el videoclip oficial del tema que ya cuenta con más de 65 mil visualizaciones en YouTube.

Éxitos como “Cambio de clima” y “Pitcher” son los que han motivado a Key a seguir trabajando para crear y enfocarse en deleitar a su público con más canciones. “Una de mis metas es lograr hacer diferentes géneros, no enfocarse solo en uno, porque me apasiona y me hace sentir bien e inspirado al momento de organizar las ideas”, asegura el cantante puertorriqueño.

Key o José Manuel Key, su nombre de pila, con solo 20 años de edad y solo un año de trayectoria artística ha logrado destacarse en la industria por su versatilidad, talento y buena vibra que transmiten cada uno de sus temas.

Con “Prohibido” Key marca una nueva etapa dentro de su carrera como cantante con su ritmo romántico y letra que transmiten contenido, siempre manteniendo su estilo musical.

“Prohibido” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y pueden disfrutar del videoclip oficial en YouTube ingresando a: https://www.youtube.com/watch?v=iQyHQjEESRs

Sigue a Key a través de las redes sociales como: @keeypr en Instagram y @keykeyofficial en Facebook.