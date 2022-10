Kevin Spacey, absuelto de las acusaciones de abuso sexual

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Anthony Rapp afirmó que el actor trató de seducirlo y lo tocó de manera inapropiada cuando era adolescente

El actor Kevin Spacey ha sido absuelto este jueves por un jurado de la Corte Federal de Manhattan en el marco de una demanda civil por 40 millones de dólares, presentada por el actor Anthony Rapp por daños y perjuicios. El denunciante afirmó que la estrella de Hollywood trató de seducirlo y lo tocó de manera inapropiada después de una fiesta en su apartamento de Manhattan en 1986, cuando era un adolescente. El jurado halló que el demandante no había podido probar sus acusaciones y desestimó la demanda, informa The New York Post.

Durante las 3 semanas de juicio, iniciado el 6 de octubre, los abogados de la estrella argumentaron que Rapp era un actor descontento que culpaba a Spacey por cada bache en su carrera y en su vida personal. La abogada de Spacey, Jennifer Keller, planteó al jurado que a Rapp se le ocurrió una historia “falsa” cuando era adolescente, y luego la repitió durante las siguientes 3 décadas cada vez que veía a Spacey ascender como estrella al ganar un Oscar o presentar una entrega de premios.

Sin embargo, el abogado de Rapp, Richard Steigman, dijo que su cliente había sido honesto en sus afirmaciones. “La simple verdad aquí es: esto sucedió, él lo compartió, y después de todo este tiempo [más de 30 años], vino aquí para compartir esa verdad con ustedes”, argumentó Steigman ante el jurado. Al terminar el juicio, Spacey no hizo declaraciones al salir del juzgado, pero Keller dijo que estaban “muy agradecidos con el jurado”.