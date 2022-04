A través de un video en las redes sociales, el jugador dominicano Karl Towns, aseguró que tiene deseo de representar nuevamente al país de su fallecida madre Jacqueline Cruz, como ya lo hizo en el pasado cuando era un novato.

Towns fue consultado por un usuario sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección nacional de baloncesto de la República Dominicana en el próximo Mundial FIBA 2023.

«Para mí personalmente quiero jugar. Tengo que ver si el calendario coincide. Pero si se me da la oportunidad me encantaría volver y jugar en la Copa del Mundo», explicó el pívot.

El centro de los Minnesota Timberwolves reveló que quiere jugar con la selección de República Dominicana luego de establecerse en la NBA.

Se recuerda que en octubre del año pasado el centro estrella de la NBA, dejó saberle al mundo específicamente a la República Dominicana el gran amor que siente por su país y lo tanto que quiere jugar para su bandera a nivel mundial.

Towns es un jugador que después de subir a la NBA no ha podido darle esa mano tan fuerte que la selección de baloncesto dominicana necesita para enfrentar las grandes potencias en este deporte.

Pero una de las mejores noticias que ha escuchado la República Dominicana fueron las siguientes palabras del gran orgullo Towns: “Me encanta estar con la selección Dominicana. Hay muchas cosas que no han hecho y posiblemente pueda cambiar eso. El desafío es aquello por lo que siempre me he esforzado”.

Representación

Towns, nació en Estados Unidos, de padre estadounidense y madre dominicana, desde el 2011 ha representado a la República Dominicana en diversas competencias, siendo la primera en el torneo Centro Basket sub-17 celebrado en Puerto Rico.

Los otros eventos donde Towns, ha representado su país son el Centrobasket de mayores en 2012 celebrado en Puerto Rico, el preolímpico 2012 y el premundial 2013, en Venezuela.