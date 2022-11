Kanye West vuelve a Twitter

Twitter continúa la ola de desbloqueos de cuentas de celebridades. Un día después del regreso del expresidente de EE.UU. Donald Trump a la red social, la compañía restableció la cuenta del rapero Kanye ‘Ye’ West

Twitter restauró la cuenta del rapero Kanye ‘Ye’ West este domingo. La noticia se conoció un día después de que el expresidente de EE.UU. Donald Trump, que fue expulsado el 8 de enero de 2021, también regresara a la plataforma.

West escribió en su cuenta: “Probando, probando. Viendo si mi Twitter está desbloqueado”. La publicación recibió casi 630.000 ‘likes’ en cinco horas y más de 25.000 comentarios. West tiene casi 32 millones de seguidores en Twitter.

Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked