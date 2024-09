Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan en un tenso primer debate presidencial con duros ataques sobre economía, aborto e inmigración

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, celebrado en Filadelfia, fue un choque intenso y lleno de confrontaciones en temas clave como el aborto, la economía, la inmigración y las guerras. La cita, organizada por ABC News, se convirtió en un escenario de duros intercambios de palabras y constantes descalificaciones personales. Tanto Trump, el expresidente y candidato republicano, como Harris, actual vicepresidenta y candidata demócrata, protagonizaron un enfrentamiento que dejó claro que las elecciones del 5 de noviembre se decidirán en gran parte por la postura de cada candidato en estos temas críticos.

Trump goes off the rails: “THEY’RE EATING THE PETS” #Debate2024 pic.twitter.com/tmba7AXiLK — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 11, 2024

Uno de los momentos más tensos del debate llegó al abordar la cuestión del aborto. Kamala Harris, firme defensora de los derechos reproductivos de la mujer, afirmó que bajo su mandato se garantizaría el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La vicepresidenta resaltó la importancia de defender libertades fundamentales en un momento crucial para el país. Trump, por su parte, criticó las posturas de Harris y el Partido Demócrata, calificándolas de extremas y asegurando que su enfoque pondría en riesgo los valores tradicionales de Estados Unidos.

En cuanto a la economía, el tema que más preocupa a los votantes según las encuestas, Harris destacó que su plan económico, enfocado en la creación de oportunidades, se basa en bajar los costos de vida para las personas trabajadoras. Propuso políticas que, según ella, revitalizarían la clase media y reducirían las desigualdades. Trump, sin embargo, arremetió contra Harris al señalar que, durante su tiempo como vicepresidenta, no se han visto los resultados prometidos. “Han tenido tres años y medio para arreglar la economía, y no lo han hecho”, dijo Trump en un tono combativo, añadiendo que su oponente no ha logrado cumplir con sus promesas de campaña.

El tema de la inmigración también fue objeto de duras críticas mutuas. Harris defendió las políticas de la administración Biden en cuanto a la reforma migratoria, asegurando que su enfoque se centra en la humanidad y el respeto a los derechos humanos. Trump, en cambio, criticó lo que llamó “fronteras abiertas”, alegando que estas políticas han descontrolado el sistema y han puesto en peligro la seguridad del país. El expresidente insistió en que su propuesta de mano dura es la única solución para frenar la inmigración ilegal y garantizar el orden en la frontera.

En cuanto a la política exterior, Trump acusó a Harris de permitir que Estados Unidos pierda su prestigio en el escenario global, argumentando que bajo su liderazgo, el país está en “seria decadencia”. Harris respondió que el gobierno demócrata ha trabajado por restaurar las relaciones internacionales y ha tratado de evitar conflictos bélicos innecesarios, destacando la importancia de la diplomacia.

Uno de los momentos más comentados del debate fue el cierre, que no incluyó ni saludos ni despedidas entre los candidatos. Al terminar el último bloque, Trump fue el primero en salir del plató sin dirigirse a Harris, mientras que la vicepresidenta regresó brevemente al escenario acompañada de su esposo, Doug Emhoff, para despedirse de los presentadores a la distancia. Este gesto reflejó la tensión palpable que marcó todo el evento.

Trump cerró su participación con un ataque directo a Harris y su gestión como vicepresidenta, cuestionando su capacidad para cumplir con lo que ahora promete. “¿Por qué no ha hecho todo lo que dice que va a hacer?”, preguntó retóricamente. Harris, por su parte, mantuvo un tono más optimista en su declaración final, apelando a dos visiones contrastantes para el país: “Tenemos visiones diferentes. Una enfocada en el pasado y otra en el futuro”, subrayó, en un esfuerzo por atraer a los votantes indecisos.

Con apenas 56 días restantes para las elecciones, este primer debate ha sido crucial para ambos candidatos en su lucha por conquistar al 8% del electorado aún indeciso. Kamala Harris logró ganar terreno con su sólida defensa de los derechos civiles y su promesa de construir una economía más inclusiva, mientras que Donald Trump intentó reforzar su imagen como defensor de la seguridad y el orden, criticando las fallas de la actual administración. Los analistas ya anticipan un segundo debate aún más cargado de tensiones.