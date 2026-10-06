Justicia Social acelera su organización en el Nordeste; Valentín llama a combatir la desigualdad

La dirección nacional del partido recorrió San Francisco de Macorís, Nagua y Río San Juan para fortalecer sus estructuras territoriales, formar dirigentes y estrechar vínculos con las comunidades

Bartolo García

Nagua.– El partido Justicia Social (JS) intensificó su proceso de organización y fortalecimiento político en el Nordeste, con una jornada de trabajo encabezada por su presidente, Julio César Valentín Jiminián, que incluyó encuentros con dirigentes de San Francisco de Macorís, Nagua y Río San Juan.

El recorrido forma parte de la agenda que desarrolla la organización para fortalecer sus equipos territoriales, impulsar la formación política e identificar nuevos liderazgos con capacidad para asumir responsabilidades dentro de sus estructuras provinciales y municipales.

Valentín estuvo acompañado por el secretario general de Justicia Social, Anyolino Germosén, y otros integrantes de la dirección nacional. Durante los encuentros, la dirigencia intercambió impresiones sobre los avances, necesidades y desafíos que enfrenta el partido en cada demarcación.

El presidente de JS planteó que la organización debe mantener una identidad vinculada a las necesidades de la población y convertirse en un instrumento al servicio de la democracia. “Nuestro compromiso es contra la desigualdad, con los sectores más vulnerables, los más necesitados, los que necesitan más protección”, afirmó.

En San Francisco de Macorís, Valentín y Germosén se reunieron con representantes de diferentes municipios de la provincia Duarte, mientras que en Nagua abordaron con la dirigencia local los retos relacionados con la formación política, el trabajo territorial y la necesidad de mantener presencia permanente en las comunidades.

La jornada continuó en Río San Juan, donde Valentín valoró la experiencia, vocación de servicio y potencial de crecimiento de la estructura política local. “Son una mina de diamante”, expresó al referirse a las condiciones del equipo que integra la organización en ese municipio.