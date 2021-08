La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) afirma que julio fue el mes más caluroso que se ha registrado en los últimos 142 años. El récord se confirmó en momentos en que Estados Unidos y Europa están siendo azotados por olas de calor extremo que han avivado cientos de incendios forestales

Julio de 2021, el mes más caluroso que la Tierra haya registrado. El cambio climático no es una amenaza sino un hecho que azota a todos los rincones del planeta.

Según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos -publicado este viernes- la temperatura terrestre y la oceánica fue de 16,73ºC. Esto es 0,93 grados Celsius más que el promedio del siglo XXI, cuando reportó 15,8ºC.

Lo anterior supera incluso todos los indicadores que la agencia estadounidense comenzó a registrar desde hace 142 años.

“En este caso, el primer lugar es el peor lugar para estar (…) Este nuevo récord se suma al perturbador camino que el cambio climático ha establecido para el mundo”, apuntó el administrador de la NOAA, Rick Spinrad, en un comunicado de prensa.

El aumento de las temperaturas en julio se evidencia con las olas de calor extremo que siguen azotando a Estados Unidos y Europa, donde se extienden cientos de incendios forestales. Si bien algunos gobiernos atribuyen la situación a deflagraciones provocadas por la mano del hombre, los científicos señalan que hay pocas dudas de que la situación se debe al calentamiento global.

“Este es el cambio climático (…) Es un signo de exclamación en un verano de bastante calor, sequía, incendios forestales e inundaciones sin precedentes”, sostuvo Michael Mann, científico del clima de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Las temperaturas del hemisferio norte fueron un tercio de grado (0,19ºC) más altas que el récord anterior, establecido en julio de 2012. Dicha diferencia representa “un amplio margen” para los registros de temperatura, dijo Sánchez-Lugo.

Si bien, la situación climatológica del mes pasado abarca las situaciones presentadas en América del Norte, y partes de Europa y Asia; lo que más elevó el récord de calentamiento en el planeta fueron los fenómenos registrados en el hemisferio norte, aseguró la climatóloga de la NOAA Ahira Sánchez-Lugo.

La ONU advirtió de un calentamiento no visto en 2.000 años y urgió a acciones contra los combustibles fósiles

El pasado 9 de agosto, el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU advirtió sobre el empeoramiento del cambio climático causado por la quema de carbón, petróleo, gas natural y otras actividades humanas.

