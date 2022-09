Jueza impone orden de alejamiento por tres años a Cardi B que admitió pagar $5 mil a una amiga para golpear camarera

La jueza de la Corte Suprema Estatal en Queens, impuso una orden de alejamiento a la rapera de origen dominicano Belcalis Marlenis Almanzar (Cardi B) tras la artista admitir en un acuerdo de culpabilidad haber pagado $5 mil dólares a una amiga para que golpeara a la camarera que supuesta estaba conviviendo con el esposo de la intérprete, el rapero Kiari Kendrell Cephus (Offset).

Además de la orden de protección a favor de la víctima, la magistrada la condenó a 15 días de servicios comunitarios, que no se han especificado pero se cree que la rapera tendrá que limpiar trenes, barrer en parques, servir comida en centros de ancianos o servir en algún hospital de la ciudad, dependiendo de sus habilidades.

También tendrá que pagar los gastos legales de las víctimas.

La rapera dijo que a veces ha tomado malas decisiones y estuvo acompañada por estuvo acompañado por dos coacusados, Jeffrey Bush y Tawana Jackson Morel. Bush fue condenado a seis meses de cárcel por su participación en el asalto.

Se declaró culpable por cargos de asalto en tercer grado e imprudencia peligrosa en segundo grado como parte de un acuerdo que le permitió la cárcel.

“Parte de crecer y madurar es ser responsable de tus acciones”, escribió en un comunicado. “Como madre, es una práctica que estoy tratando de inculcar a mis hijos, pero el ejemplo comienza conmigo. He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y admitir. Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans”, escribió Cardi B en un comunicado después de la audiencia.

De no declararse culpable, Cardi B hubiera tenido que enfrentar un juicio en el que si resultaba culpable, hubiera sido condenado a 5 años de prisión.

Si no cumple con los términos de la sentencia, tendrá que ir a la cárcel por 15 días.

Su abogado, Drew Findling dijo que ella aceptó el acuerdo para evadir el juicio que tomaría tres semanas y que interrumpiría su agenda de presentaciones, apariciones, afectaría a su hija y familia, y la desviaría de las obras sociales que lleva a cabo.

La rapera cuyos padres son nativos del distrito municipal de Castañuelas en la turística ciudad de Montecristi en la Línea Noroeste de la República Dominicana dijo a los medios fuera de la corte que se sentía bien y fue sentenciada a horas de haber donado $100 mil dólares a la escuela secundaria en El Bronx donde estudió.

«Siento que me veo bien», dijo cuando se le preguntó cómo se sentía al salir del tribunal, según reseña el tabloide The NY Post.

El incidente protagonizado por ella y otras dos acompañantes se produjo en 2018 en el club de striptease “Angels” en Queens donde trabajaba la camarera agredida y una hermana.

Los acompañantes de Cardi B les lanzaron botellas a las trabajadoras de mesas, rompieron sillas y otros ajuares.

La reacción violenta de la rapera surgió luego que recibió informaciones de su esposo estaba teniendo relaciones con la agredida pero esa versión nunca ha sido confirmada y la víctima lo niega.

Cuando la jueza le preguntó si entendía los términos de su acuerdo de culpabilidad, Cardi B respondió «Sí» con voz tranquila.

También admitió haber golpeado a la camarera, tirar de su cabello y golpear su cabeza contra el bar durante el ataque en agosto de 2018.

Anteriormente había enfrentado 12 cargos, incluidos dos graves de intento de asalto derivados de su presunta participación en el ataque a las hermanas camareras, identificadas como Jade y Baddie G.

Los fiscales dijeron que la rapera les tiró botellas de champaña y el embase para usar hookas a la camarera con participación de la amiga que contrató.

En el tribunal se sentó en un banco y se golpeó el pie nerviosamente antes de la audiencia, pero también charló, se rió y volteó la cabeza para decir hola a los reporteros.

El abogado de la artista explicó que había aceptado el acuerdo de culpabilidad, después de rechazar previamente uno en 2020, en un esfuerzo por seguir adelante con su vida.

«Hay demasiadas cosas que ella ha planeado para su familia, para su carrera y para la comunidad y simplemente sintió, honestamente, que un juicio con jurado de tres semanas iba a ser una distracción de las cosas que ella sentía que eran más importantes y, por lo tanto, nos pusimos en contacto con la fiscalía», dijo el defensor.

Un empleado de la corte le pidió una foto y la rapera se negó diciéndole que no podía, según un twitter de la reportera de NBC 4 Melissa Colorado.

En el transcurso del largo caso, que se ha prolongado en parte debido a las fallidas negociaciones de declaración de culpabilidad de 2019, Cardi ha tratado las audiencias de la corte como una sesión de fotos de pasarela, vistiendo llamativos pantalones y pieles de diseñador.

En comparecencias judiciales anteriores, llegó vestida con marcas como Salvatore Ferragamo y Louboutin, mientras llevaba un bolso Hermès Birkin de $ 30,000 dólares.

