La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol anunció hoy las ciudades y lugares oficiales de la Clasificación de Béisbol de las Américas de la WBSC, el evento se llevará a cabo del 31 de mayo al 5 de junio en The Palm Beaches y el condado de St. Lucie, Florida.



La Clasificación de las Américas WBSC, organizado por USA Baseball, verá a ocho Equipos Nacionales participantes luchar por un lugar en el torneo de Béisbol Olímpico de seis equipos de Tokio 2020 en Clover Park en el condado de St. Lucie y The Ballpark of the Palm Beaches en West Palm Beach.



“Los equipos y todo el mundo del béisbol esperan con ansias este momento emocionante para seguir el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, dijo el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari. “Ahora, con las fechas y los lugares asegurados, la anticipación aumenta aún más, por esta importante clasificación, que esperamos proporcione un excelente avance de los Juegos de Tokio 2020 y lo que representan, como símbolo de esperanza e inspiración”.



Los participantes que compiten se dividirán en dos grupos para comenzar la clasificación:



Grupo A: nº 2 EE.UU., nº 10 República Dominicana, nº 11 Puerto Rico y nº 15 Nicaragua.



Grupo B: nº 8 Cuba, nº 9 Venezuela, nº 13 Canadá y nº 14 Colombia.



Una vez que concluya el juego en grupo, los dos primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, donde cada uno jugará dos juegos. Los enfrentamientos cara a cara entre estos equipos de la primera ronda se trasladarán a la clasificación de la Súper Ronda.



El equipo con el mejor registro de la Súper Ronda será declarado ganador y se convertirá en el quinto Equipo Nacional en avanzar al torneo de Béisbol Olímpico de Tokio, uniéndose al nº 1 del mundo Japón, nº 3 Corea, nº 5 México y nº 18 Israel.

Los equipos en segundo y tercer lugar se clasificarán para la Clasificación Final de Béisbol WBSC, programada del 16 al 20 de junio en Taiwán en el Estadio de Béisbol Intercontinental de Taichung y el Estadio de Béisbol Douliou en la ciudad de Douliu.



Los otros equipos participantes son el nº 4 del mundo Chinese Taipei, el nº 6 Australia, el nº 9 Holanda y el nº 22 China.



El formato, grupos y horario de la clasificación final se darán a conocer en una futura comunicación.