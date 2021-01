Por Tuto Tavarez

La tradición política dominicana es que las obras que deja sin terminar el gobierno saliente, no las termina el entrante.

*

Por esa razón, nos llena de júbilo que el gobierno de Luis Abinader haya terminado el techado Johnny Olivo, enclavado en el Club Atlético Mambuiche, de Gurabo.

*

El diputado Víctor Suárez, quien es presidente del club, gestionó con el presidente Danilo Medina la edificación de la obra.

*

Cuando Medina abandonó el poder, el multiusos estaba en un 85%, pero había el temor de que lo dejaran así.

*

Pero no, el presidente Abinader, entendiendo la importancia de la obra, le dio continuidad a la misma y ya está para ser inaugurada.

*

¡Qué bueno que así sea! Que Abinader marque un antes y un después, en darle seguimiento a las obras comenzadas y que por lo regular tienen una gran inversión a medio camino.

*

Una leyenda de la estatura deportiva de Johnny Olivo, no merece que la instalación que inmortaliza su nombre, quedara por mitad.

*

Incluso, tengo entendido que el diputado Suárez tiene el tabloncillo que va a ser colocado en el multiusos, pero eso tengo que indagarlo, porque no tengo la confirmación.

*

Con el tabloncillo instalado, se podrá jugar baloncesto, voleibol, Fútbol de Salón (Futsal), deportes de combates como karate, taekwondo y otros.

*

Pero la instalación también es apropiada para actividades culturales y sociales. ¡Aplausos para el presidente Abinader!

*

El Club Atlético Mambuiche fue inaugurado el 11 de febrero de 1959, es decir, que el próximo mes arribará a los 62 años.

*

SQUEEZE PLAY: Un teclado de Window tiene 12 teclas de función encabezada por la letra F…Los clubhouses de los estadios de béisbol, son cuevas y túneles cerrados…Hasta con poca o ninguna ventilación natural…Si hasta juntándose 40 y más hombres en esos lugares cerrados, no tenemos Covid-19 como se informa…Entonces no vemos razón para que a las ligas y clubes que practican al aire libre, se les prohíba…Las posibilidades de contraer el virus son mayores en un clubhouse encerrado, que en un estadio a cielo abierto…Chinos no son bobos/La mulata no te hizo na’…El próximo lunes 11 de enero, se conmemora un aniversario más de la tragedia de Río Verde, Yamasá, donde murió el equipo de béisbol de Santiago…Este año, como es lógico, no se podrá hacer el concurrido acta que anualmente realiza la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago…Una comisión de la directiva depositará una ofrenda floral, cumpliendo con el protocolo…César Ureña, presidente de la ACDS está consciente de que no se puede exponer a los miembros, familiares y deportistas que acuden cada año al acto en el mausoleo del cementerio de la 30 de Marzo…Eso sí, que quede claro que, ese es el Día Nacional del Pelotero Dominicano…El viernes Jorge Torres a ritmo de bolero buscará la presidencia de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo…En la otra plancha, a ritmo de son, Américo Celado estará buscando ponerse la ñoña…!Suerte a ambos!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Taikonautas es el nombre con el cual se designa a los astronautas chinos…Por hoy, out 27.