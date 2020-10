Luego de enfrentarse públicamente a través de Twitter, el periodista y dirigente del PRM Juan TH ha vuelto al ataque y esta vez ha dedicado un poema a la también comunicadora Nuria Piera, quien lo acusó de “perro faldero”, luego de que la llamara “busca rating con chantaje”.

El primer golpe lo dio TH, quien le recriminó a Piera su actitud en el caso Kimberly Taveras.

“Un periodista no persigue, no acosa, no organiza encerronas como entrevistas, no se burla de los entrevistados, no edita las entrevistas tendenciosamente, no busca rating desperrando el morbo, ni chantajea a nadie para obtener fortuna. (Eso me enseñaron en las aulas)”, escribió en Twitter.

Tras su publicación, la reacción de la comunicadora no se hizo esperar.

“Hay un periodista, de los viejos, muy desacreditado, dolido porque no ha conseguido un trabajito y aliado a los peores intereses del país. No ha aportado nada bueno y su firma siempre ha tenido precio porque es un perro faldero de su tendencia política. Da pena”, respondió Piera.

En en ese contexto donde ha vuelto a responder TH, dedicándole unas líneas sobre su satisfacción de que lo haya llamado “perro faldero”.

A continuación la respuesta íntegra del periodista a Nuria Piera

Me llamas “perro faldero”.

Pues sí, lo soy.

¡Y a mucha honra!

El perro es el mejor amigo del hombre,

Mejor que muchos humanos que conozco.

Ser perro en un mundo inhumano no es ofensa.

Puedes incluso decir que soy un “perro realengo”,

Tampoco me enoja.

El mejor amigo que he tenido fue un perro realengo

que me protegía de los azotes de mi padre.

Las faldas me gustan,

Y lo que hay debajo de ellas.

He sido un faldero incorregible…

Debajo de las faldas he descubierto cosas maravillosas,

Debajo de las faldas encuentro el universo,

Debajo de las baldas está el paraíso prometido

Debajo de las faldas suelo encontrar paz y felicidad.

Debajo de las faldas he realizado mis sueños de amor,

Debajo de las faldas nacieron mis hijos.

He sido un constructor debajo de las faldas.

Sí, tengo devoción por las faldas.

Me gustan de todos los colores y tamaños.

No tengo prejuicios.

Soy un perro faldero orgulloso,

No lo niego.

Me confieso culpable.

Ahora bien, aunque los uso, no me gustan los pantalones,

ni lo que esconden.

Perro faldero sí,

Otra cosa, no.

Perro faldero si,

Hijo de perra, no.