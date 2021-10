Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) consideró imprudente y desproporcionado el alza de los de los combustibles dispuesto por el Ministerio de Industria y Comercio.

“Nosotros consideramos los recientes aumentos al precio de los combustibles por el Ministerio de Industria y Comercio como desproporcionado y desconsiderados, sobre todo porque vienen en un momento donde los productos de la canasta familiar están en alza”, dijo Juan Marte.

Argumento que los materiales de construcción están el alza todos y aumentar el alza de los combustibles es aumentar el flete y el transporte del país.

A su entender el alza no se justifica porque los combustible suban a nivel internacional.

Explico Marte que un aumento de esa magnitud, de manera tan desproporcionada es agregar más inflación, más alzas a los productos de primera necesidad y a toda la actividad económica que tiene que ver con la movilidad y el transporte.

El dirigente transportista precisó que algunas cosas no la entienden del actuar gobierno y las autoridades, “porque el combustible que se consume en el país no es el que se cosita en la bolsa de valores, no es el petróleo Brent ni West Texas”.

A su juicio, no tiene nada que ver con el combustible que se vende en la República Dominicana y que se cotiza también en la bolsa de valores, aunque se le fija el precio en la bolsa de valores semanalmente, “y digo que no tiene que ver porque nosotros compramos un combustible malo a tres meses en centro américa mediante el acuerdo de San José, en Venezuela, en México y en alta mar también lo compramos sin ningún tipo de regulación”, afirmó el dirigente choferil.

Dijo que la Refinería nuestra no refina la cantidad de combustible que consumismo, es una refinería muy burocrática, muy simbólica que no cumple el cometido que cumplía en los gobiernos del extinto presidente Joaquín Balaguer, de Jorge Blanco, Antonio Guzmán y los de Leonel Fernández.

Afirmó Juan Marte, Presidente de la CNTT, que “la Refinería dominicana está ahí para burocracia y para sueldos altos sin llenar ningún cometido importante”