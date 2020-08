“Confió en el relevo de las nuevas generaciones de periodistas con sensibilidad social”

El destacado periodista, Juan Bolívar Diaz, concluyó su ciclo en el matutino Uno + Uno, luego de 33 años ininterrumpidos, dejando una lista grande de contribuciones a través de sus opiniones diarias y despidiéndose así de los medios de comunicación con la satisfacción del deber cumplido.

“Para mí, en Uno + Uno y en la televisión, ha llegado el momento de la despedida y me voy con profundo agradecimiento, por don Pepín y sus hijos, que no sólo me permitieron ejercer la profesión con la mayor libertad posible, sino que además me han honrado con un tratamiento familiar, con gran afecto”, dijo en sus palabras de despedida en un acto de reconocimiento por parte del Grupo Corripio.

Manifestó sentirse confiado en el relevo de las nuevas generaciones de periodistas con sensibilidad social y convicciones de que la comunicación es común o no sirve para nada, Alentando así a los que quedan responsables de Uno+Uno, a los compañeros y compañeras que hoy, con más sacrificios que nunca, lo hacen posible. En especial a los ejecutivos de Teleantillas que tanto lo distinguen.

Agradeció también el apoyo y respaldo de empresarios, colegas y amigos entrañables que le dieron el ejercicio periodístico y a otros que le dieron aliento en tiempos tormentosos.

Juan Bolívar Diaz llegó a la televisión para tratar de dar voces a los que no la tenían, para abrir la pantalla de manera que todos los sectores pudieran defender y promover sus intereses, no solamente los de grandes intereses.

A partir de ahora, emprende un nuevo proyecto, en el que se dedicará a escribir sus memorias, entre otros temas que él oportunamente revelará más adelante.

Durante el acto de reconocimiento el presidente del del Grupo de Comunicaciones Medios Corripio, Manuel Corripio, dijo que Bolívar ha sido un guerrero incansable frente a las injusticias y los abusos del poder, siempre presto hacia la lucha por una sociedad más justa e inclusiva.

“Juan Bolívar no solo predicó con la palabra, su vida ejemplar, su valentía sin dobleces, su honestidad y coherencia, la claridad de sus propósitos, su rechazo a la claudicación, la innegociabilidad de sus intereses de justicia y transparencia, ilumina e inspira a toda una generación de comunicadores, de la que fue maestro”, manifestó Manuel Corripio.

El veterano periodista definió en su discurso de despedida que Uno+Uno es como principio y fin de la comunicación, que es la sumatoria de los seres humanos, hacer común sus sueños, sus luchas, sus esperanzas, defender sus derechos, promover la inclusión social, repeler las desigualdades.

“Me retiro y espero una vida menos angustiada, más tranquila, después de 62 años de trabajo. Y sacar tiempo para editar unas memorias de las cosas que no pude escribir ni decir en el ejercicio del periodismo”, sostuvo.