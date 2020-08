Dos jóvenes economistas instaron a los ciudadanos a establecer y fortalecer sus fondos de emergencia, aprovechando que la pandemia del COVID-19 ha permitido reducir gastos por hábitos que temporalmente han cesado por las restricciones de la crisis sanitaria.

Laura Camacho y Kimberly García, especialistas en finanzas personales, aconsejaron tener una cuenta separada del resto de los ahorros para enfrentar imprevistos y sugirieron como opción participar en un fondo de inversión líquido, que ofrezca buenos rendimientos y permita el retiro rápido sin penalidades.

Dijeron que, afortunadamente, en el país cobran vigencia las administradoras de fondos de inversión (AFI), de creación relativamente reciente en el contexto del desarrollo del mercado de valores.

Las economistas, responsables de la plataforma informativa EconomcsData, ofrecieron sus consejos durante una conferencia virtual coordinada por Barna Management School bajo el tema “El fondo de emergencia: tu primera meta financiera”.

“En la pandemia hemos eliminado gastos innecesarios, que pueden entrar a las metas financieras con el propósito de contar con ese colchón que sirve para enfrentar emergencias, que llegan sin avisar”, dijo la economista Camacho, quien sugirió aportar parte de los ingresos extraordinarios a los ahorros para afrontar imprevistos.

Por su lado, García explicó que un fondo de emergencia adecuado es el que puede cubrir entre tres y seis meses a las personas que se quedan sin ingresos por desempleo, pero indicó que no existe un estándar fijo para generar ahorro como protección ante situaciones de contingencia.

Las profesionales dijeron que unas finanzas personales sanas deben tener metas reales, medibles y contar con un fondo de emergencia para encarar urgencias como pérdida de empleos, accidentes, enfermedades, situaciones sanitarias y otras.

Es necesario, a su juicio, tener claro que los viajes, las compras suntuarias, la compra en el supermercado, el alquiler y las pólizas de seguro constituyen gastos planificables que no tipifican lo que es una emergencia en sí.

Acerca de EconomicsData

Economicsdata es un portal especializado en consejos financieros, informaciones, noticias y temas relevantes y novedosos relacionados a la economía de la República Dominicana y el mundo. Está comprometido en promover un espacio de emprendimiento, donde se incentive al lector a mirar más allá y a romper esquemas y paradigmas. Surgió en marzo de 2015, ante la necesidad de un portal educativo, donde las finanzas se expliquen de una manera sencilla y asequible a todos.

Sobre Laura Camacho

Licenciada en economía, egresada de la PUCMM, con Grado Asociado en Business Administration en Tompkins Cortland Community College. Magister of Science in Finance, concentración Wealth Management en University of Miami. Posee la certificación Securities Industry Essentials por Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en Estados Unidos.

Posee experiencia en el Mercado de Valores de la República Dominicana y en precios de transferencia en una de las Big Four.

Sobre Kimberly García

Magister en Administración de Empresas Global, concentración Dirección estratégica en Aden International Business School y Euncet Business School. Licenciada en economía, egresada de la PUCMM, con Grado Asociado en International Business en TC3. Posee una certificación en Habilidades Gerenciales por Georgetown University y en Métodos Cuantitativos en el Mercado de Valores por Barna Management School. Posee más de 4 años de experiencia laborando en el Mercado de Valores de la República Dominicana y actualmente certificada como Corredor de Valores por la Superintendencia de Valores de RD.