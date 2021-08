El asesino, que luego se suicidó, tenía vínculos con el movimiento radical misógino ‘incel’ pero se ha descartado la motivación terrorista

El Reino Unido ha vivido su primer tiroteo masivo en 11 años, al producirse una matanza en la ciudad de Plymouth.

Según la información de la Policía local, se trata de un “incidente grave con arma de fuego”, que se produjo la tarde de este jueves y provocó la muerte de seis personas, incluido una menor de edad. Dos mujeres y tres hombres murieron por heridas de bala en el lugar del incidente, incluido el agresor, quien se suicidó. Otra mujer pereció poco tiempo después en el hospital.

La persona que perpetró el ataque fue posteriormente identificada como Jake Davison, de 22 años. Hasta el momento la Policía no ha logrado establecer el motivo del crimen. Se sabe que, en un video de YouTube, publicado semanas antes del ataque, Davison aseguró sufrir de depresión por no mantener relaciones sexuales durante su adolescencia.

Los agentes de seguridad hicieron hincapié en que el incidente no estaba relacionado con el terrorismo. De acuerdo a Reuters, el Reino Unido tiene una de las tasas de homicidio con armas de fuego más bajas del mundo. Este es el primer tiroteo masivo en el país en 11 años.

La secretaria de Estado del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aseguró este jueves en su cuenta de Twitter que estaba conmocionada por el suceso.

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.