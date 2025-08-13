Jonathan Klembert, el coreógrafo que convirtió la pasarela del Miss RD Universo 2025 en un espectáculo inolvidable

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La magia que deslumbró al público en el Miss República Dominicana Universo 2025 no fue casualidad. Detrás de cada paso, mirada y gesto de las candidatas, estuvo el talento y la dirección del coreógrafo y artista multidisciplinario Jonathan Klembert, quien por tercer año consecutivo asumió la responsabilidad de dar forma y ritmo al espectáculo.

Klembert, cuyo nombre real es Jonathan Jiménez, explicó que su labor fue mucho más allá de coordinar movimientos: se trató de un trabajo integral donde la técnica, la estética y la confianza se fusionaron para que cada candidata brillara con luz propia.

“En un concurso de belleza, cada detalle cuenta. Desde el vestuario hasta la iluminación; todo forma parte de un gran espectáculo y el trabajo del coreógrafo es el hilo invisible que lo conecta todo”, afirmó.

Además de dirigir la coreografía, Klembert fue también el coordinador del backstage, asegurándose de que cada concursante estuviera lista para salir a escena con seguridad y aplomo.

Para él, la coreografía en este tipo de certámenes es más que una secuencia de pasos: es la creación de momentos memorables que cuentan una historia y logran captar tanto al público como al jurado.

Su misión, dijo, fue potenciar la individualidad de cada participante, ayudándolas a proyectar elegancia, carisma y seguridad en cada instante de su presentación.

En su experiencia, las candidatas de este año se destacaron por su disciplina y pasión, comprendiendo que la pasarela no solo es una competencia, sino también una plataforma para inspirar.

Klembert asumió el reto como mentor y aliado, guiándolas con base en las pautas de la directora Magaly Febles, y recordándoles que el verdadero éxito va más allá de obtener la corona.

Al hacer balance, el artista aseguró que este año le deja una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera, agradeciendo profundamente la confianza depositada en él para un evento de esta magnitud.

Reconoció también el trabajo del coreógrafo Guillermo Mieses, encargado de dirigir a los bailarines del espectáculo, y con quien logró crear momentos que quedarán grabados en la memoria del público.

Asimismo, expresó gratitud hacia René Brea, productor del Miss República Dominicana Universo 2025, por confiar en su experiencia para coordinar la dinámica detrás del escenario.

Para Klembert, cada ensayo y cada ajuste fueron un recordatorio de que, detrás de un desfile perfecto, hay horas de esfuerzo, trabajo en equipo y una pasión compartida por llevar al escenario lo mejor de la belleza y el arte.

#JonathanKlembert #MissRDUniverso2025 #MagalyFebles #RenéBrea #BellezaDominicana #Coreografía