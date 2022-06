El jurado determinó que Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente: ella deberá pagar USD 15 millones y él USD 2 millones

Por Carla Colomé Santiago

El mediático juicio que desde hace semanas enfrentaba a Johnny Depp y su ex Amber Heard en un tribunal de Virginia llegó este miércoles a su fin con la decisión del jurado de otorgar una compensación de $15 millones al actor, aunque consideró que ambas partes se habían difamado.

Por eso, tras más de 12 horas de deliberación, los miembros del jurado compuesto por cinco hombres y dos mujeres también otorgaron una compensación de $2 millones a la actriz.

Depp, de 58 años no estuvo presente en la lectura del veredicto, ya que se encuentra en el Reino Unido, mientras que Heard sí se presentó en la sala flanqueada por su equipo de abogados.

Johnny Depp

En un comunicado, la actriz se mostró desolada por el resultado del pleito. «Me entristece haber perdido este caso, pero me entristece más que parece que he perdido el derecho que pensaba tener como estadounidense de expresarme de manera libre y abierta».

Por su parte, el actor agradeció al jurado haberle «devuelto la vida».

El juicio despertó una enorme expectación luego de durante el último mes y medio ambas partes lavaran en la sala del tribunal de Fairfax los trapos sucios de una relación que ha sido descrita como tóxica.

Depp reclamaba una compensación de $50 millones a Heard por supuestamente difamarlo en un artículo de opinión publicado en el The Washington Post en 2018 en el que lo acusa de violencia doméstica.

Amber Heard reacciona junto a su abogada Elaine Bredehoft después de que el jurado dijera que difamó a su ex esposo Johnny Depp.



La actriz presentó a su vez una contrademanda de $100 millones en la que asegura que sus comportamientos violentos contra su ex pareja eran en defensa propia.

La decisión eera ansiosamente esperada por los millones de espectadores de todo el mundo que han seguido detalladamente el caso a través de su transmisión digital.

«Ningún ser humano es perfecto, ciertamente no. Ninguno de nosotros. Pero yo jamás en mi vida he cometido abuso sexual, abuso físico, todas estas historias excéntricas, indignantes que se han dicho sobre mí. Llevo seis años deseando que se sepa la verdad», dijo el actor durante su testimonio. «Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Lo sé».

La actriz, por su parte, declaró que todos los días revive el trauma que supuestamente sufrió a manos del actor.

«Quizá sea fácil olvidar eso, pero soy un ser humano», dijo entre lágrimas. «Estoy siendo acosada, humillada, amenazada todos los días. Incluso solo por el hecho de entrar a esta corte, sentarme aquí frente al mundo y ver que las peores partes de mi vida, las cosas que he vivido, se usan para humillarme».

La pareja se conoció en el rodaje de la película The Rum Diary en 2009 y empezó a salir tres años después. Por ese mismo tiempo, el actor puso fin a su larga relación con la actriz Vanessa Paradis. En 2015 los actores se casan, pero al año siguiente Heard presenta una demanda de divorcio y solicita una orden de alejamiento.

El juicio ha dividido a la opinión pública, además de a las celebridades. Kate Moss, ex del actor de Piratas del Caribe, salió en su defensa y desmintió que la hubiera violentado alguna vez. «No. Él nunca me empujó, me pateó o me tiró por las escaleras», dijo en el juicio.

Otros famosos como Penélope Cruz o su esposo Javier Bardem también han apoyado al actor «Siempre me impresionó su amabilidad, su mente brillante, su talento y su sentido del humor. Lo he visto a Johnny en diferentes situaciones y él siempre es amable con todos», dijo la actriz española. «Es una de las personas más generosas que conozco. Grabé Piratas del Caribe durante mi embarazo, mi esposo y yo nunca olvidaremos su dulzura, protección y amabilidad en ese tiempo», sostuvo.

Amber, por su parte, ha tenido el apoyo de Elon Musk, James Franco o la presentadora británica Amanda de Cadenet. La actriz ha lamentado las duras críticas que ha recibido en redes sociales.

«Las cosas más íntimas, vergonzosas y profundamente humillantes a las que he sobrevivido se utilizan contra mí todos los días, una y otra vez. Es una tortura. Estoy sufriendo mucho emocionalmente. Tengo un bebé. Quiero seguir adelante. Quiero que Johnny siga adelante también. Quiero que me deje en paz», dijo en una de las sesiones del juicio.