Casi perfecto vs. Seattle, el zurdo tiró el primer no-hitter en un juego completo para Baltimore desde que lo hizo el Salón de la Fama Jim Palmer en 1969. Se trata del tercer juego sin hit ni carrera en Grandes Ligas este año, después de Joe Musgrove y Carlos Rodón.

La hazaña de Means representa el décimo no-hitter en la historia de la franquicia de los Orioles, seis en Baltimore y cuatro en San Luis como los Carmelitas.

De acuerdo con el Elias Sports Bureau, el de Means es el primer no hit no run, excluyendo los juegos perfectos, en la historia de las Grandes Ligas que no incluyó un boleto, un golpeado o un error.

El único bateador de los Marineros que se embasó fue Sam Haggerty en el tercer inning, cuando se ponchó pero alcanzó la primera base al ser el tercer strike un lanzamiento desviado.

Haggerty luego fue atrapado en intento de robo, lo cual significa que Means se enfrentó al mínimo de 27 bateadores. El último no-hitter de los Orioles había sido un sin-hit combinado entre cuatro lanzadores en 1991.

Ozuna lleva a Atlanta al triunfo

Marcell Ozuna conectó el tercer Grand Slam de Atlanta en los últimos cuatro juegos, Max Fried lanzó cinco entradas fuertes en su regreso de la lista de lesionados y los Bravos vencieron 5-3 a los Nacionales de Washington.