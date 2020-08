Joe Biden aceptó este jueves la nominación del Partido Demócrata como candidato para enfrentar a Donald Trump en noviembre, prometiendo superar la “temporada de oscuridad” que vive Estados Unidos, en el cierre de una convención virtual marcada por la pandemia de coronavirus.

”Soy un orgulloso demócrata. Y estaré orgulloso de llevar la bandera de nuestro partido a las elecciones generales. Es con gran honor y humildad que acepto esta nominación para presidente de los Estados Unidos de América”, dijo Biden.

Biden prometió instaurar una estrategia nacional para hacer frente a la covid-19 desde el “primer día” de su mandato, si es elegido.

“Podemos superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos”, dijo Biden en un discurso en el que prometió, además, que su gobierno va a pasar la página del “miedo” y la “división”.

“Yo los conduciré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Yo seré un aliado de la luz, no de la oscuridad”, dijo Biden.

En su único mensaje sobre política exterior, afirmó que será un presidente que apoya a los aliados y advirtió que “los días de coquetear con dictadores se terminaron”.

“Todas las elecciones son importantes. Lo sabemos en los más profundo de nosotros la importancia de este momento. Estos comicios nos cambiarán la vida”, agregó.

Biden comparó al ex presidente Barack Obama con Donald Trump. “Gracias, presidente. Usted fue fantástico, los niños podían verlo como ejemplo”, señaló. “Nadie dirá lo mismo sobre el presidente actual”.

“El presidente ha fracasado en su deber más básico para con Estados Unidos. Ha fracasado a la hora de protegernos, y queridos estadounidenses, eso es imperdonable” dijo Biden

