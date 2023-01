Joe Biden afirma que “el mundo no es un parche en nuestros ‘jeans'” y causa confusión en la Red

Los internautas no tardaron en reaccionar a las declaraciones del mandatario estadounidense

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha asegurado este miércoles durante un discurso en el estado de Kentucky que “el mundo no es un parche en nuestros ‘jeans'”, generando confusión en la Red.

“He viajado a más de 140 países de todo el mundo. Como yo, parafrasearé la frase de mi antiguo vecindario: El resto de los países, el mundo no es un parche en nuestros ‘jeans’, si hacemos lo que queremos hacer y necesitamos hacer“, dijo el mandatario, sin detallar a qué se refería.

Tras sus declaraciones, usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar. “En el episodio de hoy de ‘¿qué demonios ha hablado Joe Biden?'”, comentó Buzz Patterson, columnista del sitio RedState.

Biden: "I’ll paraphrase the phrase of my old neighborhood: The rest of the countries, the world is not a patch in our jeans, if we do what we wanna do, we need to do." pic.twitter.com/s9XccTkQpw