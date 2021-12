Ben Affleck se encuentra en el candelero luego de sus declaraciones sobre su exesposa y madre de sus hijos Jennifer Garner y una que tampoco está muy contenta con el actor es su actual pareja Jennifer López.

Afflleck confesó que se sintió “atrapado” en su matrimonio con Jennifer Garner y de haber seguido con la relación “probablemente todavía habría estado bebiendo”.

Estas declaraciones del protagonista de “Batman” han molestado a la “Diva del Bronx”, quien “siente que está siendo arrastrada porque está saliendo con él”, según informó una fuente a Page Six.

La fuente agregó: “Conoció a Jennifer Garner. Ella está tratando de conocerla a ella y a los hijos de Ben “. La fuente dijo de Affleck: “Es imprudente y arrogante de su parte”.

Affleck aseguró que sus trece años de casado no fueron felices: “Me decía: No me puedo ir por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?”, confesó en “The Howard Stern Show”.

“Probablemente hubiéramos terminado en la garganta del otro. Probablemente todavía habría estado bebiendo”, confesó.

El actor, quien fue a rehabilitación por alcoholismo en 2018, dijo que, “Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”.

Agregó que él y Garner, de 49 años, quienes estuvieron casados ??de 2005 a 2018, intentaron trabajar en su matrimonio por el bien de sus tres hijos: Violet, 16, Seraphina, 12 y Samuel, de 9 años.

“Al final, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos, pero ambos sentimos que no queríamos que este fuera el modelo que nuestros hijos ven del matrimonio”, dijo.

Asimismo, aclaró que los tabloides se equivocaron sobre su ruptura: “Todo lo que leíste (en las noticias sobre el divorcio) fue una tontería. La verdad es que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos nuestra decisión … Nos separamos”, dijo.

“Tuvimos un matrimonio que no funcionó. Esto pasa. Es alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado “, explicó.

Indica ABC que, la pareja, Garner-Affleck, se conoció en el set del filme bélico, ‘Pearl Harbor’ en 2001 y volvieron a coincidir en el rodaje de ‘Daredevil en 2003. En ese momento ella aún estaba casada con Scott Foley, y él aún mantenía una relación con Jennifer Lopez que terminaría con tras posponer la boda en 2003. En 2004, libres de sus compromisos sentimentales, Garner-Affleck fueron captados juntos en un partido de béisbol.

Actualmente Ben mantiene una relación con su primer amor; JLo, con quien retomó su romance el pasado mes de mayo.