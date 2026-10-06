Jhonattan Erick recibe reconocimientos en Nueva Jersey por su labor comunitaria y seguridad ciudadana

Autoridades y representantes de Newark distinguieron al coordinador Regional Norte de Seguridad Preventiva durante el Desfile y Festival Dominicano dedicado a Santiago de los Caballeros

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– Jhonattan Erick, coordinador Regional Norte de Seguridad Preventiva del Ministerio de Interior y Policía, recibió varias distinciones otorgadas por autoridades y representantes de Nueva Jersey, en reconocimiento a su labor comunitaria, vocación de servicio y aportes a la seguridad ciudadana.

Las distinciones fueron concedidas en el marco del Desfile y Festival Dominicano de Newark, condado de Essex, una celebración que en esta edición estuvo dedicada a Santiago de los Caballeros y reunió a representantes de la comunidad dominicana residente en esa ciudad estadounidense.

Entre los reconocimientos figuran los otorgados en representación de la asambleísta Rosy Bagolie, del Distrito Legislativo 27 de Nueva Jersey; el alcalde de Newark, Ras Baraka; miembros del Concejo Municipal de Newark y el comité organizador del Desfile y Festival Dominicano.

Erick agradeció a la presidenta del desfile, Ariagna Perello, y al equipo organizador, al tiempo que señaló que recibe las distinciones como un estímulo para continuar acercando las instituciones a la ciudadanía, promoviendo la prevención y fortaleciendo la participación comunitaria.

“Recibo estas distinciones con mucha gratitud, pero, sobre todo, como una responsabilidad. El verdadero valor está en continuar sirviendo y promoviendo acciones que contribuyan a comunidades más seguras, organizadas y participativas”, expresó.

El funcionario también destacó la importancia de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género como espacios para identificar necesidades, coordinar respuestas y articular soluciones, y sostuvo que este mecanismo ha contribuido a impulsar acciones en sectores vulnerables de Santiago.

Erick valoró además que el Desfile y Festival Dominicano de Newark haya dedicado esta edición a Santiago de los Caballeros, al considerar que fortalece los vínculos culturales y sociales con la diáspora. “Estas distinciones representan un vínculo especial entre Santiago de los Caballeros y nuestra comunidad dominicana en Nueva Jersey”, concluyó.