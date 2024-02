Jet privado se estrella contra un coche y se incendia en una carretera de Florida (VIDEO)

Un jet privado ha sufrido un aparatoso accidente este viernes en el estado de Florida, EE.UU. Se informa que al menos dos personas murieron en el suceso.

Según la Patrulla de Carreteras del estado, el avión intentaba aterrizar en los carriles en dirección sur de una autopista interestatal cuando chocó contra un vehículo y se incendió. En un audio del Control de Tráfico Aéreo, se puede escuchar al piloto diciendo que perdieron ambos motores y que estaban cerca del aeropuerto de Naples antes de informar que no podrían llegar a la pista de aterrizaje.

BREAKING: A Businees Jet just crashed on I-75 In Naples, Florida. This is approximately 35 minutes from where I am located.



– A Bombardier Challenger 604 jet. It is normally configured with 10 – 12 passengers.



– The Flight was headed towards Naples Airport when they radioed… pic.twitter.com/A6ZH2EvCMK