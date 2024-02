Jennifer López revela detalles explícitos de su vida sexual con Ben Affleck en nueva canción

DANIEL BALLESTEROS

Jennifer López presumió que está teniendo buen sexo y quiere que todos sus fans lo sepan, pues en su nueva canción ‘Can’t Get Enough’, trae unas palabras efusivas que harán que Ben Affleck la ame más.

El último sencillo provocativo de J-Lo es el primero de su nuevo álbum, This is Me Now, la secuela de su increíble colección de 2002 This Is Me .

En ‘Can’t Get Enough’, Jennifer López toca temas de su vida emocional de los últimos 20 años, hasta su reconciliación y matrimonio con su actual pareja, Ben Affleck.

“Se puede decir que tengo dos décadas preparándome para este día”, dijo López sobre este lanzamiento el pasado domingo, durante una entrevista desde la alfombra de los Globos de Oro.

Jennifer López y Ben Affleck posan juntos tras meses sin dar señales de su matrimonio Instagram

“Creo que puede sorprender a algunas personas. Es una especie de meta historia sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor… Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas”, agregó.

Jennifer López se burla de sus matrimonios

En el videoclip que salió este miércoles, se puede ver a Jennifer López vestida con diferentes trajes de novia, mientras baila con tres novios ficticios, que podrían representar a sus tres ex maridos, el cubano Ojani Noa, el coreógrafo estadounidense Cris Judd y el cantante Marc Anthony.

Letra completa de Can’t Get Enough

I can feel the passion in your eyes

I’m still in love with you

I’m still in love

With you, boy

I can feel the passion in your eyes

I’m still in love with you

