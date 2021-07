La cantante ha publicado una serie de fotografías en bikini y en una de ellas aparece junto a su actual pareja

Por LORENA MONTÓN

a es oficial: Jennifer Lopez y Ben Affleck están juntos. Por fin ha llegado la fotografía que muchos estaban esperando desde hace meses, concretamente desde el pasado mes de abril cuando fueron pillados por la prensa viéndose a escondidas. Desde entonces, se les ha visto cada vez más unidos y enamorados pero gracias a las imágenes captadas por los paparazzi. Sin embargo, la cantante ha dado un paso más y ha publicado su primera foto de pareja con el actor en las redes sociales.

La imagen ha llegado en un día muy especial, durante la celebración del 52 aniversario de la artista. Había trascendido que JLo iba a festejar su cumpleaños de una forma tranquila, pasando el fin de semana de relax con su familia y con Ben Affleck, pero a tenor de las imágenes que han salido publicadas, parece que el festejo ha sido mucho más íntimo y solo para dos.

Ben Affleck whisks J.Lo away for a PDA-filled vacation aboard a $110M mega-yacht for her birthday https://t.co/Hzn9jWVC7W