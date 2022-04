El cónsul general Eligio Jáquez atribuyó la caída en un 5.9% de las remesas enviadas por los dominicanos a la República Dominicana a la actual debilidad de la economía en los Estados Unidos, esperanzado en que la situación mejorará en los próximos meses.

El funcionario diplomático dijo que hay un comportamiento totalmente normal de las remesas y habrá que hacer un estudio más detenido para llegar a algunas conclusiones que se manifiestan en estos movimientos en el Caribe y hacia abajo en distintas épocas del año.

Señaló que el crecimiento de las remesas tiene ver mucho con la fortaleza o debilidad de la economía americana.

“Cuando la economía en Estados Unidos se resiente así mismo repercute en la República Dominicana”, indicó Jáquez.

Recordó el adagio que reza que “una gripe en Estados Unidos genera pulmonía en la República Dominicana”.

Dijo que espera que la economía de Estados Unidos se mantenga siempre fuerte para que la de allá se mantenga igual también.

“A mí me tocó estudiar eso en los precios, soy productor de pollos y no había quienes explicaran con claridad porqué en la cuaresma y en octubre, los precios se desploman”, dijo.

“Al estudiar el tema, se concluyó en que durante la cuaresma hay cinco días que no se come pollos o carne, lo que hace que la carne que estaba supuesta a venderse miércoles de ceniza al no venderse, se junta con la que estaba disponible para el jueves y eso pasó también en octubre cuando en septiembre casi 3 millones de estudiantes entran a la escuela y los padres tienen que despojarse de todo lo que tienen para rellenarles el bolso a los estudiantes y se quedan sin dinero para comprar comida en el mes de octubre”, explicó el cónsul.

“Eso quiere decir que toda la comida que hay disponible para el mercado, baja de precios en el mes de octubre. Habrás que hacer un estudio parecido a eso”, agregó.

El cónsul general habló del tema en una entrevista con este reportero después de firmar un acuerdo con el Departamento Aeroportuario de la República Dominicana representado por su director ejecutivo Víctor Pichardo hace varios días en el despacho de Jáquez.

EL INFORME OFICIAL

Según el reporte oficial del Banco Central de la República Dominicana, las remesas recibidas en República Dominicana durante el primer trimestre de 2022 ascendieron a 2.396 millones de dólares, frente a los 2.548 millones de dólares del mismo periodo de 2021, una reducción del 5.9 %.

En marzo de 2022 las remesas sumaron 888 millones de dólares, un 10.7 % menos que el mismo mes de 2021, dijo el banco.

El Banco Central valoró que, a pesar del descenso con respecto a 2021, un año récord, el nivel de las remesas se mantiene superior a los años previos a la pandemia.

La entidad bancaria estatal sostiene que el 85.6 % de las remesas proceden de Estados Unidos, el 5.9 % de España y en menor medida, de Haití (1.2 %), de Italia (0.8 %) y de otros países.

República Dominicana cerró 2021 con un alza del 26.6 % en las remesas, que alcanzaron los 10.402 millones de dólares, manteniéndose como la principal fuente de divisas para el país, junto con las exportaciones y superando el turismo.

Por Miguel Cruz Tejada