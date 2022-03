La actividad organizada por Ramón Tallaj Ureña y Basílica Medical Management

Invitado por el reconocido activista comunitario juvenil Ramón Tallaj Ureña, que preside Basílica Medical Management el analista político, estratega y catedrático universitario doctor Iván Ernesto Gatón dictó una conferencia sobre la guerra entre Rusia y Ucrania en la que abordó el fracaso de la diplomacia para resolver el conflicto armado entre Rusia y Ucrania al dictar la conferencia “Principales Tendencias Geopolíticas 2022” en el restaurante 809 del Alto Manhattan.

“Los efectos colaterales de esta guerra, todavía nosotros no los estamos valorando en su justa dimensión. La Invasión de Rusia a Ucrania, esta ofensiva es la demostración de una transición geopolítica que nos presenta escenarios peligrosos en las relaciones internacionales con efectos negativos en la vida política y económica del planeta”, expuso el analista.

“Falló el diálogo diplomático para impedir lo que hoy es la guerra entre los países Rusia y Ucrania considerada una tragedia con graves consecuencias futuras para el mundo”, agregó Gatón.

Señaló que todavía hay alternativas para prevenir futuros conflictos de ese tipo.

Gatón dijo que se debe estar alerta de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, con la posición de la OTAN, la Unión Europea y los aliados de Putin.

“Tenemos que prestar mucha atención a las palabras del presidente de los Estados Unidos Joe Biden cuando dijo que esta guerra podría ser la antesala de la tercera guerra mundial. Mucha atención con eso”, alertó.

“Esto es el regreso de la geopolítica. No es un tema ni de malos ni de buenos, es que la geopolítica volvió en una época en la cual se suponía que teníamos el derecho internacional y las Naciones Unidas, y esto debe de ser una vergüenza para todos los seres humanos. Los efectos colaterales de esta guerra todavía nosotros no los estamos valorando en su justa dimensión”, planteó Gatón.

“En un mundo del Siglo 21, esto no tiene como justificarse y falló la democracia, falló la diplomacia. Yo creo que nosotros, esto lo debemos pensar. Esto no es que Putin es bueno, que Putin tenía razón, no, Putin no tiene razón, cómo no la tiene la expansión de la OTAN. No es un tema de ideología, sino de cómo los imperios buscan sus intereses y desgraciadamente, ¿cuál ha sido la partera de la historia?, la guerra”, precisó el conferencista.

“La guerra es la que desea instalar un nuevo orden. Un gran politólogo, decía que la única forma de poder lograr que los imperios no lleven la humanidad a las guerras, era vincularlos económicamente. Estados Unidos y China no están en guerra por eso. Los iPhone se hacen en China porque China es quién le presta a los Estados Unidos”, dijo.

“Es evidente que la invasión a Ucrania por parte de Rusia es una violación flagrante al derecho internacional, para las futuras generaciones, el 24 de febrero del año 2022, marcará un antes y un después en la historia de la raza humana, lo acontecido es una demostración de la gran transición geopolítica que vive el mundo postmoderno”, sostuvo Gatón.

“Un mundo donde China y Rusia forman un eje basado en sus respectivas visiones históricas, culturales y políticas, en contraposición al mundo transatlántico que desde la época de la llegada de Cristóbal Colón en el 1492, le permitió hegemonizar e impactar en todo el orbe, por más de 500 años”, expresó el charlista.

LA CONFERENCIA

La conferencia fue organizada y convocada por las entidades Basílica Medical Management, Irina Formación Académica, a la que asistieron profesionales representantes de diferentes áreas, activistas comunitarios y dirigentes políticos.

Fue convocada por Tallaj Ureña y supervisada por Aris Lico.

“Los dominicanos radicados en el exterior se merecen lo mejor por sus grandes contribuciones económicas, sociales y culturales a nuestro país, además por esa gran conexión de aquí para allá y de allá para acá constantemente”, dijo Tallaj Ureña al agradecer el respaldo a la conferencia.

“Por eso nuestra organización y un gran equipo de profesiones hemos traído de manera urgente desde la República Dominicana al profesor de relaciones internacionales Iván Ernesto Gatón con su conferencia Principales Tendencias Geopolíticas en el 2022 para ampliar nuestro conocimiento de manera clara y correcta sobre la interpretación del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y otras particularidades de la historia antes de la guerra”, añadió el activista.

Por Miguel Cruz Tejada