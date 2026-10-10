ITSC pone la inteligencia artificial en el centro del debate sobre el futuro de la educación dominicana

La jornada “Advancing Education: All Intelligence DR 2026” abordó innovación, tecnología, automatización y los retos de preparar a estudiantes y docentes para la era digital

Bartolo García

Santo Domingo Este.– El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) celebró la jornada “Advancing Education: All Intelligence DR 2026”, un encuentro enfocado en analizar cómo la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La actividad reunió a autoridades del sector educativo, especialistas y representantes de instituciones vinculadas a la transformación de la enseñanza. Entre los participantes estuvo el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien sostuvo que el futuro educativo dependerá no solo del acceso a nuevas tecnologías, sino también de la preparación de estudiantes y docentes para utilizarlas de manera efectiva.

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, también participó en la jornada y destacó la necesidad de alinear el sistema educativo dominicano con la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial y la automatización, como parte de los cambios que exige la nueva economía.

Uno de los momentos centrales fue el panel “EdTech Presente y Futuro”, moderado por Edgar de Jesús Batista, director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Durante el intercambio se abordaron distintas experiencias relacionadas con liderazgo institucional, infraestructura digital, aprendizaje estudiantil y transformación de la docencia.

El panel contó con la participación del rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito; Joaquín Lafontaine, director de TIC; Christopher Julio de los Santos Gómez, estudiante de Administración de Redes, y Alejandro Arnaud, docente de Desarrollo de Software. Las intervenciones mostraron distintas perspectivas sobre la construcción de un entorno educativo más conectado y adaptado a las nuevas herramientas digitales.

La jornada también incluyó la participación de Lucía Zorrilla, viceministra de Zonas Francas, quien destacó el papel de la educación técnica superior en la economía digital. Posteriormente, los asistentes recorrieron espacios como Espacio Inmersivo, Co-Lab Educational, AI Lab, Aula Conectada y Núcleo Digital, diseñados para ofrecer experiencias prácticas vinculadas con metodologías y tecnologías educativas.

Con esta iniciativa, el ITSC planteó la importancia de fortalecer una formación conectada con las demandas de un mercado laboral en constante transformación. “Advancing Education: All Intelligence DR 2026” buscó combinar reflexión, experiencias prácticas e intercambio de conocimientos sobre el impacto de la inteligencia artificial y la innovación en la educación dominicana.