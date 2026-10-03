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ITSC lleva su oferta académica y proyectos de innovación a la Feria del Libro 2026

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ITSC lleva su oferta académica y proyectos de innovación a la Feria del Libro 2026

La institución participa en la 28.ª edición de la feria con un stand en el Museo del Hombre Dominicano, donde orienta al público sobre formación técnica superior, proyectos y programas

Bartolo García

Santo Domingo.– El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) participa en la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 con un espacio dedicado a presentar su oferta académica, proyectos e iniciativas de formación, innovación y vinculación comunitaria.

El stand de la institución, ubicado en el Museo del Hombre Dominicano, funciona durante los diez días de la feria como punto de orientación para estudiantes, familias, docentes y visitantes interesados en conocer las carreras y áreas de formación que ofrece el ITSC.

Además de su propuesta académica, la institución presenta parte del trabajo que desarrolla en innovación, cultura, formación y apoyo a las comunidades, mediante proyectos, materiales y contenidos elaborados desde sus diferentes áreas de conocimiento.

Representantes del ITSC permanecen disponibles durante las jornadas para responder inquietudes y ofrecer información sobre las distintas alternativas de formación técnica superior disponibles en la institución, con el propósito de acercar estas oportunidades educativas a los asistentes.

El rector del ITSC, José Ramón Holguín Brito, invitó a estudiantes, familias, docentes y al público general a visitar el espacio y conocer la propuesta de la institución, que promueve la formación técnica como una vía para ampliar las oportunidades educativas y profesionales de jóvenes y adultos.

Durante la feria, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, reconoció la labor desarrollada por el ITSC y valoró su participación. “Agradecemos infinitamente la buena disposición que han mostrado a través del ITSC, porque ayuda con su presencia a que este esfuerzo educativo y cultural tenga cada vez más impacto, fuerza y alcance”, expresó.

La participación del ITSC se desarrolla dentro de la programación de la 28.ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, celebrada del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, con Panamá como país invitado de honor y el escritor dominicano José Mármol como autor homenajeado.

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