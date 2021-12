Refidomsa tampoco puede dar los datos porque ni está en el catálogo de las instituciones que puedan entregar información, vía la Ley 200-04. ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién carajo maneja el cartel de los combustibles?

La falta de transparencia de este país raya en el abuso, valiéndonos de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, solicitamos al Ministro de Industria todo lo referente a la Compra de Combustibles y de las 9 cuestionantes no recibimos ninguna respuesta, unas por que no las controlan y otras porque revelaban a los que nos oprimen.

A través de un poder notarial otorgado por el Ministro Bisonó a Aneudy Berliza Leyba, quien es encargado de la Oficina de Libre Acceso del MICM y donde “ITO” le autoriza a dar la siguiente respuesta:

“Es importante destacar que el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes por mandato legal se constituye como el órgano rector de la política nacional de hidrocarburos y por consiguiente, de la cadena de comercialización, por lo que no puede fungir como agente de dicho mercado ni en el ámbito nacional ni internacional”, expresa el documento de respuesta. Sin embargo no

Es entendible que el MICM no tenga documentos sobre la compra porque no la realizan y eso lo respetamos, pero ¿Por qué ocultan las listas de los importadores? ¿Por qué no ofrecen medio dato de los ricachones que están acabando con los pobres? ¿Por qué no dejan claro que ellos no licitan, pero dicen los que importan, almacenan y distribuyen?

El artículo 2 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Tributaria de Hidrocarburos, No.112-00, dice sobre las responsabilidades en el proceso de fiscalización de productos derivados del petróleo importados:

“La Secretaria de Estado de Industria y Comercio mantendrá registros actualizados de las empresas importadoras de combustibles, así como de las distribuidoras, y velará porque las mismas hayan cumplido todos los requisitos de las leyes, normas y reglamentos para su operación”. ¿Por qué diablos no entregan los registros de los importadores, los dueños de tanques para almacenaje y todo ese tinglado de ricachones que abusan de este país?

El documento sigue detallando: “La participación del Estado como agente del mercado de hidrocarburos implica el desarrollo de una actividad en paridad con los particulares, en la cual entra en competencia con los particulares, por la potestad de imperio que tiene esta institución. Por lo que, a fines de no distorsionar el mercado y garantizar la sana competencia, el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes se mantiene solo como órgano regulador”.

¿Cómo se puede salvar este pobre pueblo de estos bárbaros, si así se expresa el propio gobierno? Quieren aludir libre competencia en un verdadero cartel, donde su preocupación es un puñado de empresarios y los otros casi 11 millones de dominicanos explotados por su maldita seguridad jurídica de la mierda.

Esta explicación surge a raíz de la solicitud de libre acceso No. SAIP-SIP-000-57968, del 01-11-2021, que le hiciéramos al Ministro y donde intentamos mostrar al pueblo dominicano el crimen que constituyen los precios de los combustibles con las siguientes informaciones:

· Copia de los contratos que soportan la compra total de los combustibles en el mercado internacional por parte de ese Ministerio, que abarquen el período Agosto 2016-Octubre 2021.

· Copia de los documentos de la licitación o mecanismo de compra con que se avala la compra total de los combustibles en el mercado internacional, que abarque el período (Agosto 2016-Octubre 2021.

· Asimismo, les solicitamos copia de las facturas que soportan la compra total de los combustibles en el mercado internacional por parte de ese Ministerio, que abarquen el período agosto 2016-Octubre 2021.

· Copia de los conocimientos de embarque o B/L que detallan la compra total de los combustibles en el mercado internacional por parte de ese Ministerio, que abarquen al período Agosto 2016-Octubre 2021.

· Copia del protocolo con que se verifican los tanques donde se almacenan los combustibles comprados en el mercado internacional, en la actualidad.

· Lista de las personas responsables de desaduanar y verificar en almacenes, Refinería o puertos, los combustibles que compra ese Ministerio en el mercado internacional, que abarque el período (agosto 2016-Octubre 2021.

· Listado de todas las compañías de transporte o personas físicas que han prestado servicios en la carga de los combustibles comprados por el Ministerio de Industria y Comercio, durante el período Agosto 2016-Octubre 2021.

· Copia de los documentos de la licitación o mecanismo de contratación con que se avalan los suplidores de transporte terrestres de combustibles, que mueven los carburantes que llegan del mercado internacional adquiridos por parte de ese Ministerio, que abarquen el período Agosto 2016-Octubre 2021.

· Listado de todas las compañías de transporte marítimo que han prestado servicios en la carga de los combustibles comprados por el Ministerio de Industria y Comercio desde el mercado internacional, durante el período Agosto 2016-Octubre 2021”.

Ante las informaciones solicitadas, Industria y Comercio con cierta razón dice que no trae combustibles al país y que es un ente regulador, por lo que no puede competir. Sin embargo, ¿Cómo le podemos creer al órgano regulador y fijador de precios que desconozca los nombre de empresarios que ellos mismos les otorgan las licencias? Si bien no se compran por licitación también se les pregunta sobre cualquier otro mecanismo y se hacen los pendejos.

“Le informamos que en los archivos y base de datos de la Dirección de Combustibles no se encuentran los referidos documentos”, dice la carta de respuesta.

Podemos seguir creyendo en lo que dice el organismo, pero esto lleva a la duda de por qué el MICM y el “diligente” Ito Bisonó, no han forzado ante el congreso y el gobierno central una modificación de la Ley de Hidrocarburos o Hidro-robo, como le dicen en mi barrio.

La Ley de Hidrocarburos debe ser modificada, ¡ya!

La complejidad de esa ley no solo radica en la famosa fórmula, de la cual Ito Bisonó nunca impulsó un cambio en sus períodos como diputado y que hasta se burlaba en las redes sociales de que cambiaría ese caos. Resulta que el Estado debe tener un papel más activo en los procesos de compra, incluso, aunque sea el sector privado que importe e invierta, el gobierno dominicano puede fungir como el organizador de esos procesos.

Con el PNUD u otras instituciones acreditadas de veedurías, porque lo que sube el combustible no es la famosa fórmula “per se”, sino la falta de competencia en la compra internacional, la falta de competencia en las navieras que traen el carburante, la falta de competencia en el transporte terrestre, la ganancia brutal de los distribuidores en relación a otros países y los impuestos abusivos de los últimos cinco gobiernos a los carburantes.

La ecuación admite cambios en los márgenes de beneficios, por lo que la ley debe ser modificada de forma integral. Además de que todos los procesos deben ser transparentes, pues no es admisible que miles de dominicanos sigan muriendo por falta de recursos dados a unos gánsteres. De paso son muchos los muertos que nunca supieron de donde carajo salen los precios que se pagan por los carburantes y eso no es justicia de nada.

Según la respuesta del MICM nuestra solicitud no estuvo bien enfocada, y hasta puede que tengan razón, pero ellos no expresan ningún sustento legal ni el articulado correspondiente a su acomodada respuesta de ocultamiento de datos. Ahora, este cuento no acaba aquí porque seguiremos solicitándoles hasta dar con las listas de los que explotan este pobre pueblo y que el país sepa quiénes son sus verdugos.

Aunque Ito Bisonó se haga el tonto con las respuestas, aunque desde que estamos luchando por la rebaja de los carburantes hemos recibido ataques desconocidos para tumbar la web www.vistantes.do, aunque hemos recibido ofensas y amenazas de sus espalderos y aunque me han reportado el Instagram muchas veces, no le vamos a bajar. ¡Bájalos tu Ito del diablo!