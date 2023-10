Israel inició “incursiones localizadas” en Gaza; miles huyen del norte del enclave

El Ejército de Israel pidió este viernes 13 de octubre a todos los civiles en el norte del enclave –alrededor de un millón de personas– que se reubiquen en el sur del territorio. Todo en un plazo de 24 horas, según especificó la ONU, mientras los militares acumulan tanques y tropas de cara a una posible incursión terrestre –según advirtió la institución castrense el jueves– casi una semana después del devastador ataque del grupo Hamás en suelo israelí.

Pero el movimiento islamista que controla el territorio pide a los habitantes no abandonar sus hogares. Los residentes se debaten entre las advertencias de Israel y las órdenes de Hamás, sin tener muchas opciones para resguardarse en la destruida y bloqueada franja por mar, tierra y aire. El sur del enclave también se encuentra bajo bombardeos.

A continuación, las principales noticias de la jornada:

13:35 (BOG) 15 franceses muertos en los atentados de Hamás

Quince franceses han muerto durante los atentados de Hamás en Israel, según un nuevo balance de la ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, entrevistada en ‘France 5’.

Journalists in Lebanon have been hit by Israeli shelling. Journalists from Al Jazeera, Reuters & AFP were all hit. One was killed.



A reminder that Israel routinely targets & kills journalists – they've killed over 50 Palestinian journalists since 2000. pic.twitter.com/mOvl4ei7lO