Israel estuvo detrás de explosiones de buscapersonas dirigidas a Hezbolá

Una serie de explosiones de dispositivos localizadores, conocidos como buscapersonas o ‘beepers’, estremeció este martes al Líbano, causando al menos 11 muertos y casi 4.000 heridos. Los dispositivos pertenecían al grupo chiita Hezbolá, que rápidamente señaló a Israel como responsable de este ataque, calificándolo como una “agresión criminal”.

Acusaciones y Respuesta de Hezbolá

Hundreds of members of Hezbollah were seriously wounded on Tuesday when the pagers they use to communicate exploded.



