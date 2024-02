Israel dispara contra una multitud que recogía comida en un incidente con más de 100 muertos en Gaza

Al menos 109 personas que esperaban ayuda alimentaria murieron y 760 resultaron heridas tras recibir disparos de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza el jueves, reportó el Ministerio de Salud de Gaza, citado por Al Jazeera.

Según contó Al Jazeera, los ciudadanos se habían congregado cerca de la rotonda de Al Nabulsi, en Gaza, para aguardar camiones de ayuda con harina, pero fueron atacados por el Ejército hebreo.

Después de abrir fuego, los tanques israelíes avanzaron y atropellaron a muchos de los cadáveres y heridos, precisa Al Jazeera. “Es una masacre, además de la hambruna que amenaza a los ciudadanos en Gaza”, afirmó el medio.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

El medio verificó imágenes que mostraban los cuerpos de decenas de palestinos muertos y heridos siendo transportados a hospitales en camiones, mientras las ambulancias no podían llegar a la zona porque las carreteras estaban “totalmente destruidas”. El Ministerio de Salud afirmó que decenas de heridos se encuentran en estado grave y crítico.

Según Al Jazeera, algunos de los muertos y heridos tuvieron que ser transportados en carros tirados por burros, mientras que otros permanecieron en las calles durante horas.

The IDF releases footage showing the crowds of Palestinians rushing humanitarian aid trucks in northern Gaza.



Hamas health officials report 104 killed in the incident, blaming Israeli fire.



The IDF says Palestinians were hurt by "pushing and trampling" and that troops also… pic.twitter.com/ZHcl3Qquxf