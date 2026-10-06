Interior y Policía resalta mejoras en seguridad y convivencia en Hato del Yaque

La Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género dio seguimiento a acciones sobre alumbrado, seguridad vial, ruido, vigilancia escolar, salud y ordenamiento comunitario

Bartolo García

Hato del Yaque, Santiago.– El Ministerio de Interior y Policía destacó los avances alcanzados en seguridad ciudadana y convivencia en Hato del Yaque, durante una reunión de seguimiento de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, realizada en coordinación con la Junta Distrital y con la participación de autoridades, organismos de seguridad y representantes comunitarios.

La viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez, señaló que el trabajo articulado desde la Mesa ha permitido canalizar necesidades prioritarias y coordinar respuestas con distintas instituciones. Entre las acciones mencionó mejoras del alumbrado público junto a EDENORTE, asfaltado de la finca de ACIBA con apoyo del MOPC y fortalecimiento de la seguridad vial con la DIGESETT.

Jáquez también citó operativos contra la contaminación sónica y el reforzamiento de la vigilancia en centros educativos mediante la Policía Escolar, al considerar que estos resultados reflejan el papel de las mesas locales como espacios para dar seguimiento a compromisos y buscar soluciones a situaciones planteadas por las comunidades.

Por su parte, el coordinador regional Norte de Seguridad Preventiva del Ministerio de Interior y Policía, Jhonattan Erick, destacó el seguimiento a operativos contra carreras clandestinas, intervenciones relacionadas con migración irregular y gestiones para mejorar y equipar los servicios de salud. También señaló el acompañamiento al programa de titulación de terrenos en coordinación con la UTECT.

El director de la Junta Distrital de Hato del Yaque, Fermín Noesí, resaltó además los trabajos ejecutados por el ayuntamiento para mejorar los espacios públicos y la movilidad, entre ellos operativos de limpieza, señalización de vías, jornadas de alumbrado público y la reconstrucción del área de estacionamiento de la estación de bomberos.

Noesí agregó que también se desarrollan trabajos de construcción y adecuación de aceras, contenes y badenes, además del remozamiento de letreros panorámicos en distintos puntos del distrito y la canalización de necesidades comunitarias ante las instituciones correspondientes.

En la jornada participaron representantes de la Policía Nacional, Policía Municipal, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Salud Pública, Ejército de República Dominicana, DIGESETT y DNCD, así como regidores, líderes comunitarios y representantes de distintos sectores sociales, en un encuentro orientado a mantener la coordinación institucional en materia de seguridad y convivencia.