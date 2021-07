Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

El conflicto empresarial que se libra en la zona turística de Veron – Bávaro – Punta Cana, entre los monopolistas y estancados del desarrollo del Grupo Punta Cana, Frank Rainier y comparsas, y los fomentadores de la nuevas oportunidades, de obras y trabajos dignos para todos – el Grupo ABRISA , los Hazourys y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro, está irritando a los impotentes del Grupo Punta Cana, pues los mismos no encuentran como decirle a la gente que un aeropuerto no es factible e importante, para desarrollar esa zona turística, que de paso es la más pujante de todo el Caribe.

Dicho conflicto ha llegado al punto de que algunos individuos de los que defienden el estancamiento y el monopolio, lo cojan personal y ofendan a sus viejos amigos, llegando al punto de la provocaciones personales.

Somos amigos de todos los que defienden el monopolio y respetamos su posición. Jamás llegaremos al punto de ofender alguno de ellos, pero su actitud desesperantes que ellos muestran nos dice que están derrotados, y que bien, porque con esa derrota gana el pueblo.

Lo que gana el pueblo. Nuevas manos de obras, más trabajos dignos para todos, la rotura del monopolio y la libre competencia que nos favoreces a todos, más turismo y más plusvalía para la propiedad. Es una pena que muchas personas se presten

para jugar al atraso de toda una provincia.

Elena Poe se refiere a este tipo

de gente de la siguiente manera: No me asustan las personas negativas, yo huyo de quienes

predican luz, libertad y amor

cuando por dentro son el infierno mismo.

Mientras caminábamos por la calle Colón de esta ciudad de Higüey, nos encontramos con un amigo a quien respetamos y valoramos, se trata del amigo César Augusto Santana, amigo por siempre, pero al verme con una gorra del AIB fueron tanta las ofensa a mi persona, que no encontré que decir y solo nos remitimos a la historia haciendo mención de toda las lucha de las que hemos sido participe:

1, Por amor a Higüey.

2, Higüey vive.

3, Cadena humana.

4, Encendido de velas por los estudiantes de UCADE.

5, Lucha por el acueducto.

6, Lucha por la cárcel de Anamuya

7, Lucha por el hospital.

8, Lucha por el puente de villa cerro.

9, Lucha contra el cáncer.

10, Lucha por el aumento a los policías y militares.

11, Encendido de vela en las Tres Cruces.

12, Exigencia de un alcantarillados pluvial en la ciudad.

13, Lucha por las acera y contenes de todo los barrio de Higüey.

14, Campaña política desinteresada para salir del monopolio de los Aristy.

15, Lucha feroz contra la Edeeste por luz 24 horas en nuestra ciudad. Etc. En los últimos 11 años hemos estados, en la cabeza, en el medio o en la cola de cada protesta sin importar quién la organice, si es en favor del pueblo ahí hemos estado sin ningún beneficio propio. En ninguna de esas luchas hemos visto a nuestro amigo César Augusto Santana, como protestantes si como periodista para nutrir su programa con nosotros.

La desesperación de los Rainieris y el Grupo Punta cana es tan grande, que llevan personas, como mi amigo César Augusto Santana un hombre ciudadano americano a ver de reversa, hombre que conoce de la democracia y del desarrollo de los pueblos.

Nunca caeremos en la epeculacion de insinuar a quienes cobren o le paguen por defender X o Y proyecto, ya que nosotros lo hacemos desinteresadamente, pero si luchamos por un interés colectivo, que es la ruptura del monopolio y el fomento del trabajo que ofrece el nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro a todo el pueblo.

El señor César Augusto Santana nos gritó en nuestra cara que no somos Higueyano.Tiene razón, soy dominicano y como nuestro trinitario, que lucharon en cualquiera de los pueblos sin importar que no fuera el de su nacimiento, así lucho hoy en el que me ha tocado vivir y tener que enfrentar el monopolio, el estancamiento del máximo desarrollo, y las tantas injusticias que se cometen en esta provincia. Y déjeme decirle, que los emigrantes hemos sido parte del combustible que ha encendido la lucha. Es más, esta lucha es del país.

Si hay desarrollo aquí, hasta usted se va a beneficiar.

César Augusto Santana, defienda a los Rainieris con argumentos científicos, no con ofensas personales. Ahora bien, jamás lo

ofenderé. Aunque estoy seguro de su error, mis aprecios y respeto son para siempre.

Por más trabajo, por más libertad de elegir, por la rotura del monopolio.

Soy dominicano, altagraciano e Higueyano, por lucha y convicción. Soy AIB, por el desarrollo de esta provincia y toda la región.

Nosotros nacimos por una o varias causas, luchamos por eso y si tenemos que morir moriremos por ella. Me seguiré abocando a lo que dice Jackson Brown: Evita las personas negativas; siempre tienen un problema para cada solución.

Pueblo no te dejes engañar

de esta gente que solo le interesa

su bien personal.

Por Mario Martínez

Frente Amplio provincia la Altagracia.