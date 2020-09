InterEnergy Group, casa matriz del Consorcio Energético Punta Cana – Macao (CEPM), Compañía de Electricidad de Bayahíbe (CEB) y Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), se enorgullece en anunciar que ha sido seleccionado como finalista para la categoría de “Transición de Energía Limpia” en Reuters Events Responsible Business Awards 2020, la celebración mundial más importante para la excelencia empresarial responsable.

En un año clave para las organizaciones, donde se manifiesta como más relevante que nunca su capacidad para adaptarse a un entorno incierto y en constante cambio, los Business Awards 2020 se llevan a cabo para celebrar a los ejecutivos que lideran el cambio, la innovación y la tecnología que están impulsando la industria hacia un futuro más sostenible.

“Esta nominación es el resultado de un trabajo sobresaliente de un gran equipo que ha llevado a InterEnergy Group a la vanguardia de la Transición de Energía Limpia bajo estándares tan reputados como los de Reuters Events Responsible Business Awards 2020. Nos sentimos orgullosos de recibir este reconocimiento que valora el compromiso continuo de nuestro grupo por la generación de energías renovables y bajas en emisiones, y que dan afirmación manifiesta a nuestra apuesta clara a través de las inversiones que venimos realizando”, afirmó el presidente y socio fundador de InterEnergy Group, Rolando González-Bunster.

Con la gestión de 1.3MW de capacidad instalada en la región, el compromiso de InterEnergy Group con el desarrollo de energías limpias ha significado el desarrollo de más de 300MW de capacidad renovable en tecnologías solar, eólica y de biomasa; así como su conversión de plantas existentes alimentadas con combustibles fósiles a gas natural. La eficiencia energética de la empresa también se traduce en el desarrollo de iniciativas de calefacción y refrigeración urbana y en la mayor y más sofisticada infraestructura de estaciones de carga eléctrica que se encuentra desarrollando a través de su división InterEnergy Systems, y su plataforma tecnológica Evergo.

Los eventuales ganadores serán seleccionados por un panel superior de jueces compuesto por Sally Uren, CEO de Forum for the Future, Mike Barry, director de Mikebarryeco Limited, Vicky Sin, líder de referencia climática, World Benchmarking Alliance, Mike Peirce, director de asociación corporativa, The Climate Group, James Gomme, Director ODSs, WBCSD y muchos más.

Hay trece categorías que incluyen impacto de los ODS, I&D, transformación empresarial, innovación circular, transición a energías limpias, innovación en sostenibilidad, informes y transparencia y muchas más.

La ceremonia virtual de los Responsible Business Awards 2020 se llevará a cabo del 8 al 9 de octubre de 2020, reuniendo a los equipos de sostenibilidad más innovadores, apasionados y dedicados para disfrutar de los éxitos de nuestra industria y celebrar a los mejores y más promisorios entre nosotros. Los ganadores se darán a conocer la noche de los premios.

Para obtener más información, visite el sitio web en https://events.ethicalcorp.com/awards/index.php.

SOBRE INTERENERGY

Energizando el Caribe y América Latina desde 1988

Durante más de treinta años, InterEnergy ha energizado a personas y ciudades en todo el Caribe y América Latina. Contamos con 1.2 GW de capacidad instalada y disponible, proporcionando energía confiable, rentable y limpia a República Dominicana, Panamá, Jamaica y Chile.

Somos pioneros en la energía privada: dondequiera que invirtamos, jugamos un papel importante en el desarrollo económico y social de países, mercados y comunidades. Nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, CEPM, ha contribuido al sector turístico de rápido crecimiento en la República Dominicana, proporcionando energía al 60% de las habitaciones de hotel del país. Hemos servido a las áreas turísticas de Punta Cana y Bávaro durante los últimos 27 años, impulsando a la región a convertirse en destinos vacacionales de clase mundial.

Somos el generador de energía independiente más grande y eficiente de Jamaica, responsable de casi el 40% de la capacidad de carga base total del país. También hemos jugado un papel destacado en el desarrollo de la energía renovable en toda la región. En 2011, fuimos el primer operador eólico en República Dominicana y en 2014, construimos el parque eólico más grande de la región de Centroamérica y el Caribe. También hemos realizado importantes inversiones en energía solar en Chile, Panamá y República Dominicana.

Un futuro más brillante, mejor y más limpio. Estamos comprometidos a llevar energía eficiente, limpia y rentable a la región y, luego de la finalización de un proyecto para convertir una planta diesel de 300MW a gas natural para combustión más limpia, más del 60% de la capacidad de generación total de InterEnergy provendrá de activos de carbón renovable y gas natural.

Además, tenemos una larga trayectoria realizando inversiones exitosas en nuevas tecnologías de vanguardia, desde equipos avanzados de generación a gas hasta medidores inteligentes, acceso móvil y estaciones de carga de automóviles eléctricos, siempre enfocados en brindar el mejor servicio a nuestra venta al por mayor y clientes minoristas.

Hemos construido un negocio exitoso, sostenible y en crecimiento que nos brinda una plataforma sólida desde la cual forjar nuevas alianzas, desarrollar nuevas instalaciones y expandir nuestra presencia en la región. Nuestro futuro es más brillante, mejor y más limpio: somos InterEnergy y vamos viento en popa.