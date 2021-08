El ingeniero Teodoro Tejada, ex presidente del CODIA, dijo hoy que el Gran Santo Domingo presenta un déficit alarmante de agua lo que se agudiza en época de grande sequía que se produce por el descenso del caudal del río Nizao que alimenta a las presas Jigüey y Valdesia, presas que suplen el ýacueducto Valdesia Santo Domingo.



Entiende que la prolongada sequía de mediado de julio de 2020, la Cooperación del Acuerdo y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), informo a los medios de comunicaciones que el sistema operaba a una capacidad de un 85%,.

“Esto significó una reducción de 20 millones de galones por día, porque este problema se acentúa cada vez más, por las construcciones de edificios multipisos de apartamentos y proyectos de viviendas que, demanda de mayor cantidad del preciado líquido”, sostuvo.

Tejada manifestó que una propuesta de un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), para enfrentar el problema de la escasez de agua del Gran santo Domingo, a partir de caudales derivados de la Presa de Hatillo, señala que “En contraste con el tema de la sequía, la población de la ciudad de Santo Domingo ha visto multiplicar por seis su población en los últimos 40 años. La zona del Gran Santoral Domingo, es la que mayor crecimiento poblacional experimenta en la actualidad.

Sin embargo, índico que especialistas pronostican que, en diez años, Santo Domingo Este sobrepase el Distrito Nacional como el municipio más poblado del país”. Y continúan diciendo “A pesar de la sequía por la que atravesó el país en el primer trimestre del 2019, la presa de Hatillo mantiene unos volúmenes de agua importante, ya que su fuente de abastecimiento es el río Yuna”. Es de todo conocido que, esta propuesta es muy difícil porque Hatillo está entre la cota 70 u 80, en una pendiente muy baja en relación a la altura de Santo Domingo, por lo que sería por sistema de bombeo es sumamente costoso, por lo que traer agua de Hatillo queda descartado totalmente.



Señalo que la captación de agua para el Gran Santo Domingo desde el Rio Blanco, es la mejor propuesta y realmente viable, ahí la importancia de este gran proyecto que supliría 6 M3/S por gravedad del agua turbinada de la Hidroeléctrica de Rio Blanco, que es un afluente del rio Yuna, una vez que se genera desde la Hidroeléctrica desde la Presa de Rio Blanco, esas aguas vuelven nuevamente al Rio Blanco y desde este sus caudales caen al Rio Yuna, luego esas aguas llega a la Presa de Hatillo en Cotui, de donde sigue hacia el bajo Yuna, que en periodo de grandes avenidas de lluvias inundan esa comunidades con sus constantes desfogues, para evitar el colapso de la presa, ya que el dique de esta presa es un muro con una longitud de 1,8 km compuesto de una estructura de tierra y enroscamiento con profundidad de pantalla de 28 m, con un volumen total de 11.5 millones de m3, con una altura máxima de 60 m y cota en la coronación de 102,75 msnm, cuyo vertedero es de tipo orificio, con dos salidas de 8 x 4 metros.



Declaró que se debe destacar que la Captación de Rio Blanco, para Abastecimiento de agua para el Gran Santo Domingo, es la alternativa mejor concebida y viable de los proyectos que se han diseñado para abastecer de agua esta importante población, al mismo tiempo actuaría como control de inundaciones que, resolvería en gran medidas los problemas de las comunidades del Bajo Yuna, que se inundan por las grandes avenidas en época de grandes lluvias, agregando a esta problemática de inundaciones que, el embalse de la presa de Hatillo posee un volumen de agua de 710 millones de metros cúbicos, una superficie de 22 km² y con una longitud máxima de 15 km.



Este proyecto ha sido diseñado por técnicos con alto nivel de experiencia y capacidad, bajo la dirección del Ing. Abrahán Selman.



Su costo estimado es de US$355.OO MM, lo que lo hace el más económico de todos los proyectos habido y por haber de suplir de agua al gran santo domingo, y un tiempo de ejecución de 30 meses, lo que es debido a que no habría la necesidad de construir ninguna otra nueva presa, en vista de que sólo se construiría una planta de tratamiento, para tratar el agua turbinada de la hidroeléctrica de río Blanco está ubicada, a 22 kilómetros al suroeste de la ciudad de Bonao, en la sección Blanco, provincia de Monseñor Nouel y a 120 kilómetros de Santo Domingo.



La función de la Presa de Rio Blanco es fundamentalmente para la producción de energía eléctrica, atreves de su hidroeléctrica, con el aprovechamiento de los ríos Blanco, Tireito y Arroyon, afluentes del río Yuna. Donde las fuentes de abastecimiento de esta presa suman un caudal total de 9.73 m3/segundo. Donde el rio blanco tiene un caudal promedio de 5.80 m3/seg., el rio Tireito 2.80 m3/seg., y el rio el Arroyon 1.13 m3/seg.



Con un montaje eléctrico general, puesta a tierra, sistema de control, con instrumentación para dos turbinas de 15 MW, y casa de máquina de la Central Hidroeléctrica del Rio Blanco.



El proyecto presenta un interesante esquema para abastecimiento de agua que se almacenarían en cinco depósitos reguladores de capacidades que oscilan desde 158,400 galones hasta 4.2 millones de galones, con una ampliación de la macro red con tuberías de diferentes diámetros, cuya toma de agua cruda, directa de la tubería de agua turbinada, que se desprende desde la Hidroeléctrica de Rio Blanco, con línea de conducción de agua cruda de 72”, 3.2 km en acero y 2,03 km en hierro Dúctil (k7), con una planta de tratamiento de agua de 6.00 m3/segundo, con una línea de aducción de agua tratada de 6” a 80” de hierro dúctil k7.



La Planta Potabilizadora con una capacidad de 6 m3/seg, con una composición de mezcla rápida tipo Parshall, con un Floculador mecánico combinado con Hidráulico de flujo vertical para mezcla lenta, clarificador de alta rata con paneles lamelares, y canaletas de GRP de recolección, filtros de alta rata, compuesto con toberas y medio filtrante de arena, con sistema de lavado con aire y agua por impulsión, cámara de contacto para sistema de desinfección, tratamiento de aguas de drenaje con decantador de agua de drenaje de filtro y un espesador de lodos provenientes de los clarificadores.



Sin lugar a dudas este es la alternativa mejor concebida y viable para dotar al gran Santo Domingo de agua en abundancia, calidad y al menor costo, al tiempo de aclarar que la población no sería afectada ni en su impacto ambiental, ni posee otros elementos negativos, como lo que presentaría construir la Presa de Haina o de Madrigal que, actualmente más que en aquellos años, el peligro que representa esa presa para el municipio de Haina, que por inundaciones a grandes escalas que se podría producir por grandes crecidas y desbordamientos del embalse, provocados por fenómenos naturales, que se convertirían en desastres naturales que pondrían en riesgo esta presa que al colapsar esta zona, donde se concentran las principales Empresas e Industrias importantes y Estratégicas, del país; sumado a esto el importantísimo Muelle de Haina. La Captación de Rio Blanco, para Abastecimiento de agua para el Gran Santo Domingo, repito no tiene la necesidad de construcción de un nuevo embalse, ya que no habría la construcción de nueva presa. tampoco traería los molestosos y abusivos desalojos de predios.