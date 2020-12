La joven de 21 años se enojó porque su mamá le reclamó por estar drogada

En los últimos meses casos de youtubers, tiktokers o instagramers involucrados en problemas legales han sido protagonistas en las noticias y ahora se ha sumado el de Anna Leikovic, quien fue detenida por ser la supuesta responsable de un crimen atroz: asesinar a su madre de una cruenta forma.

🇲🇩 Over to Moldova: Instagram wannabe, Anna Leikovic, – a medical student – stabbed her mother & gouged out her heart, lungs & intestines while her mother was still ALIVE. https://t.co/dVIs9h1psc



MY GOD! pic.twitter.com/3J3Ns6DdEl