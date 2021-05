El doctor Yomare Polanco y sus empresas de las Industrias Polanco, fabricantes de medicinas de mayor prestigio en los Estados Unidos y a nivel internacional, retirará sus inversiones, negocios y ayudas en la República Dominicana en protesta por el manejo encubridor de la nueva Junta Central Electoral (JCE) y su presidente Román Jáquez Liranzo frente a los actos de corrupción económicos y electoral en las elecciones del exterior en 2020.

La información fue confirmada el sábado por el doctor Yomare Polanco, propietario de la corporación y un eminente bioquímico graduado en la antigua Unión Soviética con doctorado en Estados Unidos.

Polanco, dijo que tomó la decisión por la manera en que la JCE está tratando de llevar la situación delictiva de funcionarios de ese tribunal electoral, que cometieron actos dolosos con millones de dólares del presupuesto del voto dominicano en el exterior, con evidencias y pruebas de más, pero el pleno de la junta ha asumido una actitud de encubrimiento para privilegiar a funcionarios suspendidos por el mismo organismo electoral, facilitándoles evadir la justicia.

“Esto es irrevocable porque en un país donde un tribunal superior da una sentencia que todos los funcionarios de la JCE desacataron sin que haya un preso, es una nación no confiable para ningún tipo de negocios y ningún ciudadano”, expresó.

“Por eso yo, con mis empresas, me retiro de la República Dominicana y retiro todo el apoyo y la publicidad a nuestros productos en protesta al mal manejo de la nueva JCE, de la antigua JCE y al mal funcionamiento de todas las autoridades y la justicia dominicana”, dijo.

Polanco explicó que sus empresas cuentan con distribución en todo el país, oficinas administrativas en Bella Vista, Distrito Nacional, y centro de operaciones en el norte, sur, y este del país.

“Nuestro aporte no se limita a lo que son mis empresas, también hemos estado aportando para las víctimas de catástrofes como inundaciones, huracanes, riadas y otros fenómenos, por valor de 300,000; 400,000; y 500,000 dólares calculando a precios de manufactura”, dijo.

Polanco también puntualizó que en la estructura de las Industrias Polanco en el país caribeño se han generado cientos de empleos e impactado miles de trabajadores en todo el territorio nacional. Hemos contribuido al desarrollo económico sostenible, además de las ayudas sociales y becas que la empresa ha otorgado a estudiantes dominicanos fuera y dentro de la República Dominicana.

“Al mismo tiempo, anunciamos que estamos retirando todos nuestros proyectos “Marca País” que teníamos en planes para la República Dominicana. Cómo es por ejemplo la instalación de una planta procesadora de medicinas similar a la que tenemos en Estados Unidos, en el área fronteriza, con la cual esperábamos con atribuir a dar oportunidades a los ciudadanos dominicanos que viven en esta zona tan vulnerable y necesitada de nuestro país.

Calificó de abusos judiciales el manejo de la JCE y la justicia, por lo que sus empresas no van a contribuir con un sistema que no da estabilidad judicial, donde se premia lo mal hecho y donde se castiga a los buenos.

“Las últimas declaraciones dadas por el presidente del nuevo pleno de la JCE, magistrado Román Jáquez, la vergonzosa justicia Dominicana donde se desacata al Tribunal Superior Electoral (TSE) y no hay ni siquiera una orden de arresto y la poca vergüenza de las autoridades Dominicanas que han hecho caso omiso al desfalco del erario público y a los crímenes civiles y electorales cometidos por la JCE en Estados Unidos me obligan a tomar las siguientes medidas:

1) Todo mi tiempo y recursos serán utilizados para condenar internacionalmente a los mafiosos de la JCE ya que en nuestro país es imposible hacerlo por la cultura de corrupción e impunidad que caracteriza a nuestras autoridades y a nuestras instituciones.

2) Todos mis negocios y relaciones comerciales que tengan que ver con República Dominicana aquí y allá cesarán a partir del lunes tres de mayo del año 2021 en protesta contra la mafia de la JCE, la injusticia dominicana, y la poca vergüenza de las autoridades dominicanas basadas en el apoyo descomunal a la corrupción y la impunidad de la JCE de Castaños Guzmán.

3) Esperamos que todas las organizaciones comunitarias de aquí y de allá a las que siempre hemos apoyado y nos han apoyado al igual que todos nuestros simpatizantes y seguidores entiendan que esto es algo temporal hasta que la justicia Dominicana de luz y respeto a nuestra diáspora. Tan pronto eso suceda todo volverá a la normalidad por el bien de nuestros niños, jóvenes, adultos, envejecientes, profesionales, empresarios, amas de casas, y comunitarios en general”, resumió el Dr. Yomare Polanco en un comunicado de prensa.

“Hay pruebas contundentes de los actos corruptos tanto en lo electoral, lo civil y lo electoral desde cuando el doctor Castaños Guzmán presidía la JCE. Quemaron, robaron y contaminaron votos, sacaron cientos de miles de dólares en efectivo pagando a personas y entidades sin ningún respaldo que resista una auditoría contable, incluyendo a la Cámara de Cuentas, que es un pedido de toda la comunidad dominicana”, explicó Polanco.

“También se hicieron transferencias a cuentas personales de funcionarios de la JCE quienes retiraron el dinero en efectivo”, agregó.

Criticó que la nueva JCE está minimizando la corrupción en el exterior, alegando que una persona de la OCLEE transfirió dinero de la JCE a su cuenta y fue suspendida o que la junta recuperó las cuentas que el Bank of America cerró, añadiendo que se trata de un tratamiento a delitos financieros y electorales que rompe todos los parámetros del marco de persecución y procesamiento judicial.

“Eso no es verdad, ninguna cuenta bancaria cerrada se recupera en ningún banco de Estados Unidos”, precisó Polanco.

“El presidente Román Jáquez debería decir que la nueva junta abrió nuevas cuentas, pero no, el presidente de la JCE lo que está es dando declaraciones que demuestran que él está apoyando la impunidad y parece ser que está haciendo su propio camino para repetir lo que hizo la otra junta que fue “delinquir” en vez de limpiar y sanear la JCE sin apoyar lo mal hecho”, expresó Polanco.

“Está inclinando la balanza para privilegiar a los mismos funcionarios que puso bajo investigación y suspendió.

Él, tiene todas las evidencias en las manos que incriminan a la JCE de Cesar Castaños en actos corruptos y delictivos.

Polanco, recordó que cuando Jáquez Liranzo presidía el Tribunal Superior Electoral (TSE), ordenó el reconteo de los votos de la circunscripción #1 en las elecciones 2020, por lo que se explica que ahora, y a sabiendas de lo que ocurrió con las pruebas en sus manos, quiera evadir sus responsabilidad para castigar a los culpables”.

Añade que la JCE desacató la orden del TSE y en vez del reconteo, sus funcionarios en la OCLEE de Nueva Jersey y otros estados, lo que hicieron fue quemar, tirar a la basura y desaparecer los votos.

“Todavía no se ha visto el primer acusado ni nadie sometido a la justicia. ¿Porqué el presidente de la JCE no actúa como manda la ley?”, cuestionó Polanco. Y en cuanto al desfalco al erario público, más de 800,000 dólares pagados en efectivo sin ningún tipo de factura o apoyo de pago y a esto usted le suma más de 1.3 millones de dólares (sobrante, dinero que no se utilizaron en las elecciones de ultramar el pasado 5 de julio del 2020) que aún la nueva JCE ha podido dar con su paradero ni demostrar dónde está ese dinero.

Además, de tener su propia línea de productos “Los Productos Guardian” que incluyen antiácidos, antigripales, analgésicos, antialérgicos, anti diarreicos, suplementos inmunológicos, fibras, probióticos y otros, las industrias Polanco son contratistas manufactureros en los Estados Unidos de América de las compañías farmacéuticas de mayor prestigio a nivel mundial tales como Johnson & Johnson, Bristol Mayers, CVS, Wallgreen, Target, Walmart, y ahora obtuvo contrato con Pfizer, entre otras.

