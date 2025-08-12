INDOTEL impulsa la inclusión digital con la primera edición de “Juventud Conectada”

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) celebró la primera edición del evento “Juventud Conectada”, en conmemoración del Día Mundial de la Juventud, con el propósito de promover la participación inclusiva y equitativa de los jóvenes dominicanos en el mundo digital y las tecnologías emergentes.

La jornada tuvo lugar en el Centro Cultural INDOTEL, ubicado en la Ciudad Colonial, y reunió a jóvenes de entre 16 y 35 años, con diversidad de perfiles académicos, profesionales y territoriales. Entre los asistentes hubo representantes de organizaciones juveniles, estudiantes, emprendedores, activistas digitales y miembros de los sectores tecnológico, educativo y de políticas públicas.

El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, ofreció las palabras de apertura, exhortando a la juventud a formarse en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), recordando que el 75% de quienes se preparan en estas disciplinas logran insertarse en el mercado laboral.

“Vivimos tiempos donde la conectividad no es un lujo ni una opción: es un derecho, una herramienta y una puerta hacia la educación, la innovación y la participación ciudadana. Pero no basta con estar conectados: necesitamos una conectividad significativa que transforme vidas, cierre brechas y cree oportunidades reales”, afirmó Gómez Mazara.

El funcionario destacó que su gestión ha fortalecido el compromiso con la juventud para que la conectividad sea sinónimo de inclusión, formación y emprendimiento, y que este evento fue concebido para dar voz a los jóvenes que poseen el talento y la energía para transformar el presente y construir el futuro.

Por su parte, Darian Vargas, asesor técnico de la Dirección de Habilidades Digitales del INDOTEL, subrayó que muchos jóvenes dominicanos solo necesitan una oportunidad para desarrollar su potencial. En ese sentido, informó que la institución ha instalado 10 puntos de formación en habilidades digitales en la zona fronteriza, para impulsar la capacitación en profesiones STEM y responder a la demanda laboral.

La programación incluyó espacios temáticos sobre el papel de la juventud en la toma de decisiones, el uso responsable de la tecnología, la creación de contenido, la lucha contra la desinformación, la ciberseguridad y el desarrollo de competencias para el trabajo del futuro.

En estos paneles y charlas breves, se abordaron retos como la inclusión digital, la brecha de acceso a internet y la formación tecnológica, así como oportunidades para fortalecer el liderazgo juvenil en entornos digitales.

Uno de los momentos centrales fue el diálogo juvenil titulado “Juventud conectada y segura: participación y ciberseguridad en la era digital”, realizado rumbo al VII Foro de Jóvenes de las Américas, en coordinación con el Young Americas Business Trust (YABT) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este diálogo forma parte del proceso regional de consultas juveniles previas a la X Cumbre de las Américas, permitiendo que las propuestas de la juventud dominicana tengan eco en foros internacionales.

Con “Juventud Conectada”, el INDOTEL reafirma su compromiso con una ciudadanía digital activa, consciente y empoderada, asegurando que las nuevas generaciones cuenten con herramientas para competir en un ecosistema tecnológico dinámico y global.

Entre los asistentes de la institución estuvieron Juan Taveras Hernández, miembro del Consejo Directivo; Alfredo López Ariza, director de Despacho de Presidencia; Carolina García, directora de Protección al Usuario; Amparo Arango, directora de Relaciones Internacionales; y Mayra Cochón, directora Administrativa, entre otros colaboradores.

El evento también contó con la participación de invitados especiales como Edgar Batista, director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y Armando Manzueta, viceministro de Tecnología e Innovación del Ministerio de Administración Pública (MAP).

La primera edición de “Juventud Conectada” marcó un precedente en el trabajo interinstitucional para impulsar la inclusión digital, fomentando una red de jóvenes líderes que contribuirán al desarrollo tecnológico y social del país.

