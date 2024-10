Imponen cadena perpetua a narco y sicario dominicano por asesinato de empresario chino ordenado por ex socio de la víctima

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El narcotraficante y sicario dominicano Anthony Abreu, fue sentenciado a cadena perpetua el lunes por el asesinato del empresario chino Xin Gu (Chris) frente a un bar de karaoke en Queens en abril de 2019 s cambio de un reloj de alta gama.

Los fiscales dijeron que el homicidio del inversionista oriental fue pagado a Abreu por el socio de la víctima, el desarrollador urbano Qing Ming Yu (Allen), condenado a cadena perpetua en mayo de este año junto a su cómplice por sicariato y conspiración en crimen organizado.

En base al delito, la sentencia de cadena perpetua es obligatoria acorde con el sistema judicial federal de Estados Unidos.

Mientras la jueza federal Carol Bagley Amon lo sentenciaba, Abreu clamaba repetidas veces su inocencia diciendo que no había matado a nadie.

“Soy inocente. No maté a nadie”, le repetía Abreu a la jueza “Sí, vendí marihuana, pero vender marihuana no me convierte en un asesino, no me convierte en una persona despiadada”.

Abreu insistió en que nunca le había visto la cara a Guays antes el juicio y agregó, “nunca estuve allí, nunca maté a ese hombre, nunca maté a nadie. Soy un hombre inocente condenado a cadena perpetua hoy”

La fiscalía dijo que Qing Ming quién quería venganza después de que su antiguo protegido comenzó su propio negocio y supuestamente le quitó varios clientes al salir de la empresa constructora, y buscaba venganza.

Yu encargó a su sobrino para reunir un equipo asesino, y Abreu fue reclutado por el cómplice Zhe Zhang para apretar el gatillo, añadieron los fiscales. Yu y Zhang fueron declarados culpables en un juicio separado en octubre.

Los investigadores dicen que a las 2:35 de la madrugada del 12 de febrero de 2019, Abreu ejecutó a Gu mientras esperaba un taxi Uber en el bar de karaoke “Grand Slam KTV” en Flushing.

La fiscalía demostró al jurado que el pago a Abreu por el asesinato fue un reloj de alta gama y de pulsera de la marca “Richard Mille” valorado en más de $100,000 dólares.

“El señor Abreu acechó y asesinó a un hombre joven e inocente, lo mató disparándole a quemarropa en la parte posterior de la cabeza”, afirmó el fiscal adjunto Devon Lash.

Abreu está cumpliendo una condena de 24 años por distribución de cocaína en una cárcel federal de Mississippi.

La jueza rechazó una moción de la abogada de Abreu, Susan Kellman, para anular el veredicto, y criticó el testimonio de Abreu reprensible en su propia defensa en el juicio. “Él eligió tomar la posición, en esta opinión de los tribunales, para mentir descaradamente sobre su participación”, señaló la magistrada.

La defensora argumentó que ningún jurado razonable podría concluir que el hecho de que Zhang le dio un reloj a Abreu durante el año posterior al asesinato demuestra que el reloj fue el pago del asesinato.

Los empresarios chinos fueron sentenciados a cadena perpetua en mayo de este año.