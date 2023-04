Impacto en el golf: Tiger Woods anunció su retiro del Masters de Augusta

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El golfista norteamericano se pronunció a través de Twitter y crecen los interrogantes sobre su futuro en el deporte

Tiger Woods anunció su retiro del Masters de Augusta, el primer gran torneo del PGA Tour del año, después de padecer molestias en su pierna derecha que no lo dejaron continuar con su participación. A través de sus redes sociales, el legendario golfista le comunicó a sus seguidores la decisión.

“Estoy decepcionado de tener que hacer WD esta mañana debido al agravamiento de mi fascitis plantar. Gracias a los fans y a la organización que me han mostrado tanto amor y apoyo. ¡Buena suerte a los jugadores hoy!”, escribió el estadounidense de 47 años en su cuenta de Twitter oficial.

Antes del inicio de la competencia, su caddie Joe LaCava había dado unos indicios de cómo estaba físicamente el jugador y no eran del todo esperanzadores. “Mi mayor temos es que llueva mucho en Augusta, que haya tormentas y que tengamos que parar y empezar, o que tengamos hoyos extra un día. No me lo imagino haciendo más de 27 hoyos (en un día)”, explicaba en diálogo con The Post.

Tiger Woods withdraws from the Masters.



After following him thru his career, this was hard to watch.



Always the GOAT⛳️ pic.twitter.com/7AK9jFPM57 — Sheri – FFT👠 (@FemalesForTrump) April 9, 2023

Sin embargo, las condiciones climáticas hicieron lo suyo. El torneo fue interrumpido en varias ocasiones por las fuertes lluvias y vientos que afectaron tanto al juego como a la lesión que acarreaba el norteamericano, quien finalmente decidió abandonar después de sentir que los dolores en su pierna derecha iban en aumento.

El cinco veces ganador de éste Masters estuvo lejos de disfrutar su heroica clasificación del sábado por la tarde durante la tercera jornada de competencia. Si bien consiguió pasar el corte por vigésima tercera vez consecutiva, su cuerpo le impidió continuar en la lucha por su sexto título en uno de los campos que más alegrías le dio a lo largo de su carrera.

El dolor obliga a Tiger Woods a renunciar al Masters de Augusta / Getty Images



“No puedo competir como podía hacer anteriormente, pero seguir compartiendo momentos y jugar es fantástico. Se me pasa por la cabeza que puede ser mi última vez. No sé cuántos Masters me quedan, solo aprecio los momentos”, reconocía el propio golfista antes del inicio.

“A nivel de movilidad no estoy dónde me gustaría. Como ya dije, soy afortunado por tener la pierna. Ha sido duro y seguirá siéndolo. Mi juego es mejor que el año pasado en este momento. Mi resistencia es mejor, pero me duele un poco más que al año pasado. Puedo golpear mucho, el problema para mí es caminar hacia adelante”, añadía.

El golfista estadounidense, ganador de quince ‘grandes’ en su carrera, sufrió fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo, que lo tuvieron varios días internado en el hospital Harbour UCLA de Los Ángeles, tras un grave accidente de carretera sufrido en febrero de 2021.