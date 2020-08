Una fuerte explosión sacudió este martes la capital libanesa, sobre la que se eleva una gran columna de humo de color rojizo, que se originó en un almacén de explosivos del puerto de Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Según la agencia estatal, un incendio comenzó cerca de los silos de trigo del puerto, en un almacén de explosivos, lo cual provocó una fuerte deflagración que pudo sentirse en toda la ciudad y sus suburbios. Una gigantesca nube de hongo fue visible a varios kilómetros de distancia.

El reporte preliminar de las autoridades habla de decenas de heridos, sin arrojar mayores precisiones. Reporteros en el lugar informan de personas ensangrentadas y otras atrapadas bajo los escombros.

Video of the blast moments ago at #Beirut port. People across Beirut reporting windows blown out, doors blown off – absolutely massive explosion. pic.twitter.com/dyTZ1uXzYf



Residentes reportaron ventanas rotas y la caída de techos precarios, incluso en barrios alejados del lugar. Un fotógrafo de la agencia AP cerca del puerto fue testigo de personas heridas en el suelo y destrucción generalizada en el centro de Beirut.

Como el humo del incendio era visible a distancia, varias personas desde numerosos puntos de la capital se encontraban grabando la escena cuando ocurrió la explosión, en videos que fueron rápidamente compartidos en redes sociales.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

— Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020