Imágenes fascinantes de las cataratas del Niágara medio congeladas luego de la tormenta invernal

Las temperaturas gélidas congelan la niebla y el rocío de las cataratas formando una capa de hielo superficial en el agua

La tormenta invernal que azotó varias zonas de EE.UU. generó la congelación parcial de las cataratas del Niágara y sus alrededores.

El espectacular ‘paraíso invernal’ que ha sido compartido por los usuarios de las redes sociales es el resultado de las temperaturas gélidas, que congelan la niebla y el rocío de las cataratas, formando una capa de hielo superficial en el agua.

New York, United States; A view of Niagara Falls that is partially frozen due to extreme cold weather/Jamaran pic.twitter.com/gua9JFY2zX