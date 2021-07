Desde el 27 de septiembre y hasta el 1 de octubre, Iberseries Platino Industria llegará con fuerza a España, en Matadero Madrid como sede oficial. En este espacio cultural, EGEDA y Fundación Secuoya organizarán el mayor evento profesional internacional de la industria audiovisual, el turismo y la educación de habla hispana y portuguesa.

Los meses de confinamiento también han podido ser los de mayor creatividad, donde millones de creadores han pasado más tiempo que nunca frente a sus cuadernos y sus computadoras. Un año después, Iberseries Platino Industria convoca a participar a todos estos creadores en IPI Pitch, sesiones independientes de exposición de proyectos seriales y cinematográficos, o Pitch, cuyo objetivo es acercar proyectos audiovisuales en desarrollo o terminados a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido.

Ánima Estudios estará evaluando proyectos de series y largometrajes de animación en fase de desarrollo, TELEMUNDO STREAMING STUDIOS, a Division of NBCUniversal, series de ficción en fase de desarrollo; Under The Milky Way, largometrajes terminados (ficción, animación y documental), y WarnerMedia Latin America, tanto series y miniseries de ficción, como de no ficción (docuseries, docu realities y realities), largometrajes documentales y largometrajes de ficción, en desarrollo.

El plazo para la inscripción o registro de proyectos está abierto desde el lunes 12 de julio hasta el lunes 9 de agosto de 2021.

La inscripción o registro de los proyectos se realiza a través del enlace habilitado en el área privada profesional (convocatorias abiertas) en www.iberseriesplatinoindustria.com, a la que se accede con el usuario y la contraseña recibidos, tras formalizar el proceso de acreditación en Iberseries Platino Industria.

Esta convocatoria se suma a la de IPI LAB (Taller de Formación de Showrunners), en colaboración con Casa de América, que contará con las tutorías de los guionistas españoles Curro Royo (“Hernán”) y Alba Lucio (“Dos Vidas”), y la asesoría de la colombiana Juana Uribe, showrunner de “Escobar”. La convocatoria a IPI Lab está abierta desde el pasado 1 de julio.