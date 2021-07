La tempestad registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h, con ráfagas de hasta 138 km/h

El huracán Elsa, formado este jueves en el Atlántico, azotó el viernes Barbados, Santa Lucía, Martinica y San Vicente y Granadinas, que forman parte de las islas de Barlovento, en el este del Caribe.

En su paso hacia el noroeste, el huracán, de vientos sostenibles de alrededor de 120 km/h y ráfagas de hasta 138 km/h, causó cortes de electricidad y destrozos en los territorios azotados. En videos compartidos por los usuarios se puede observar que en algunos lugares los vientos eran capaces de derribar árboles y dañar construcciones. Según las imágenes, los daños más graves tuvieron lugar en Barbados.

Parts of Barbados have been hard hit by Hurricane Elsa. Roofs have been torn off and trees and powerlines brought down. The hurricane is packing sustained winds of 74 mph with gusts over 80mph. pic.twitter.com/7MGTnvsglF