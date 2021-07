Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo una sociedad comercial con el magnate dominicano Manuel Estrella, quien apareció en la revista Forbes como uno de los 20 empresarios más ricos de la República Dominicana.

El libro que se publicará en septiembre de este año revela detalles hasta ahora no conocidos sobre la relación comercial de Hunter con Estrella que comenzó en 2012 cuando el hijo del mandatario buscaba establecer una empresa para llevar juegos en línea al país caribeño.

A su vez, refiere el tomo, Estrella quería construir un nuevo hotel en Haití en sociedad con la empresa de Hunter, Rosemont Seneca y el apoyo de la fundación que maneja el fondo para Haití, dirigida por los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y George W. Bush.

El tomo, extracto del cual está enviando la editorial Miranda Devine´s Book que lo publicará se titula “Laptop from Hell: Hunter Biden, Big Tech, and the Dirty Secrets the President Tried to Hide” (Computadora portátil del infierno: Hunter Biden, Big Tech y los secretos sucios que el presidente intentó ocultar) y que está siendo aprovechado por el expresidente Donald Trump y voceros republicanos para retomar sus ataques contra Hunter.

El comunicado de la editorial explica que el contenido del libro está basado en correos electrónicos compartidos por Hunter con magnates de diferentes países de América Latina e incluye al mexicano Carlos Slim, el más rico del mundo hasta el año pasado.

El texto refiere que Hunter estuvo de visita en México en septiembre 2012 donde se reunió con Slim, con el que también estableció negocios.

El libro relata que el lobista Gabriel Zinny trabajaba para Estrella, propietario del consorcio de construcción Grupo Estrella, el equipo de fútbol soccer “Cibao Fútbol Club” y un importante inversionista en medios de comunicación como el canal Cadena de Noticias (CDN) y en muchas otras áreas.

Revela que en un correo electrónico en diciembre de 2012, Hunter presentó a Estrella a otro de sus socios de apellido Cooper como “un buen amigo suyo y el socio perfecto mientras exploras llevar juegos en línea a la República Dominicana.

En 2014, sostiene el libro, Hunter hizo arreglos para que Estrella conociera a su padre y Estrella le escribió el 19 de junio 2014 un e-mail diciéndole “¡Hunter acabo de conocer a tu padre, es muy emocionante!”.

Y afirma que a Hunter le buscaron una prostituta en la República Dominicana.

¿Pagó Joe inadvertidamente la noche salvaje de Hunter Biden con una prostituta?”, pregunta el relato en referencia al presidente de Estados Unidos.

Pero afirma que Zinny también envió un correo electrónico a Hunter en el que le dijo “¡muchas gracias jefe!, acabo de hablar con Manuel Estrella que estaba muy emocionado. ¡Eres demasiado generoso con tus fans latinos!”

“Le gustaría invertir en este nuevo hotel, dándole a Rosemont Seneca una participación en el capital y trayendo al fondo como un inversionista potencial”, escribió Zinny a Hunter el 28 de octubre de 2010 refiriéndose al interés de Estrella.

El acuerdo aparentemente no prosperó y las comunicaciones con Estrella cesaron en agosto de 2015 en relación con la construcción del hotel en Haití, pero el libro no deja en claro si la relación comercial entre Hunter y Estrella se rompió por lo que sugiere que permanece activa.

Pero en 2018, Hunter todavía estaba optimista sobre ganar dinero con sus conexiones con Slim a pesar de que su padre afirma que nunca ha discutido los negocios de su hijo con él, aunque hay un mensaje de texto del 24 de julio de 2018 en la computadora portátil, asegura el libro.

“Hablé con mi padre sobre Slim Ask, escribió Hunter a Cooper después de una visita de su padre a Los Ángeles.

La participación de Hunter con Slim, en su momento el hombre más rico del mundo comenzó poco después de una cena de estado en la Casa Blanca a la que el magnate asistió en mayo de 2010, junto con Joe Biden y su esposa, Jill, para honrar al presidente mexicano Felipe Calderón.

El diario de la computadora portátil abandonada de Hunter muestra que él y Slim fueron invitados a un almuerzo del Departamento de Estado durante la visita de Calderón, que fue presentada por su padre y la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. El tenor español Plácido Domingo también habría asistido.

El diario de Hunter en mayo de 2011 muestra una gira tentativa organizada por Carlos Slim al museo Soumaya propiedad de Slim, en Ciudad de México.

Por Miguel Cruz Tejada